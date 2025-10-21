Merck Aktie News: Merck am Vormittag mit Verlusten

Merck im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 112,60 EUR ab.

Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 112,60 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Merck-Aktie bei 112,50 EUR. Bei 112,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.499 Merck-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 165,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.10.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 10,57 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,29 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 2,20 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 148,14 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Merck am 07.08.2025 vor. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,40 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,81 Prozent verringert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,43 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

UBS AG: Merck-Aktie erhält Buy

DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel hätte eine Investition in Merck von vor einem Jahr gekostet

Merck-Aktie fällt jedoch: Tochter schließt Vereinbarung mit US-Regierung über IVF-Therapien