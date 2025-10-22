DAX24.318 -0,1%Est505.682 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,82 -4,3%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.200 -0,5%Euro1,1584 -0,2%Öl62,12 +0,8%Gold4.078 -1,1%
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- Analysten uneinig bei TKMS -- DroneShield, Daimler Truck, thyssenkrupp nucera, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat im Fokus
Zwischen Rekord und Risiko: Warum die Tesla-Aktie mit der Q3-Bilanz vor einer Bewährungsprobe steht
Anschlusskäufe treiben Aktien von FRIEDRICH VORWERK und MBB weiter hinauf
Merck im Blick

Merck Aktie News: Merck am Mittwochmittag in Rot

22.10.25 12:04 Uhr

22.10.25 12:04 Uhr
Merck Aktie News: Merck am Mittwochmittag in Rot

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 114,05 EUR.

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 114,05 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 113,60 EUR. Bei 113,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 20.311 Merck-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 163,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.10.2024 erreicht. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 30,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 100,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 11,71 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,29 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 148,14 EUR.

Am 07.08.2025 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es stand ein EPS von 1,50 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,40 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,81 Prozent auf 5,26 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,42 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Merck KGaA

DatumRatingAnalyst
20.10.2025Merck BuyUBS AG
17.10.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
17.10.2025Merck Market-PerformBernstein Research
17.10.2025Merck BuyUBS AG
17.10.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Merck BuyUBS AG
17.10.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
17.10.2025Merck BuyUBS AG
17.10.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.10.2025Merck Market-PerformBernstein Research
12.09.2025Merck Market-PerformBernstein Research
25.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Merck Equal WeightBarclays Capital
01.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.03.2023Merck VerkaufenDZ BANK
02.03.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
02.02.2023Merck VerkaufenDZ BANK
15.11.2022Merck SellGoldman Sachs Group Inc.

