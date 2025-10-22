Merck Aktie News: Merck am Mittwochnachmittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Fokus

Die Aktie von Merck zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 114,70 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 15:51 Uhr bei der Merck-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 114,70 EUR. Kurzfristig markierte die Merck-Aktie bei 115,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Merck-Aktie bisher bei 113,60 EUR. Bei 113,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 58.599 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 163,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 42,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.08.2025 Kursverluste bis auf 100,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 13,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,29 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 2,20 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 148,14 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 07.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,50 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 1,40 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,81 Prozent verringert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,42 EUR je Merck-Aktie belaufen.

