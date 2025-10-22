DAX24.158 -0,7%Est505.639 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,00 -3,2%Nas22.763 -0,8%Bitcoin93.391 -0,3%Euro1,1613 +0,1%Öl62,96 +2,1%Gold4.034 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 TeamViewer A2YN90 Infineon 623100 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T adidas A1EWWW Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich tiefer -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- D-Wave, Quantum eMotion, TKMS, Rüstungsaktien, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat, Gold im Fokus
Top News
CFD-Krypto-Broker Vergleich: Das sind die besten Anbieter (Werbung) CFD-Krypto-Broker Vergleich: Das sind die besten Anbieter (Werbung)
Berichtssaison im Blick: DAX schließt im Mittwochhandel tiefer - Bilanzsaison kommt ins Rollen Berichtssaison im Blick: DAX schließt im Mittwochhandel tiefer - Bilanzsaison kommt ins Rollen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Anlagechance Gold: Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu Aktien von führenden Goldminenbetreibern. Jetzt mehr erfahren!
Aktie im Fokus

Merck Aktie News: Merck am Mittwochnachmittag nahe Vortagesschluss

22.10.25 16:08 Uhr
Merck Aktie News: Merck am Mittwochnachmittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Merck zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 114,70 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
114,80 EUR -0,40 EUR -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Anleger zeigten sich um 15:51 Uhr bei der Merck-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 114,70 EUR. Kurzfristig markierte die Merck-Aktie bei 115,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Merck-Aktie bisher bei 113,60 EUR. Bei 113,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 58.599 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 163,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 42,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.08.2025 Kursverluste bis auf 100,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 13,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,29 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 2,20 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 148,14 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 07.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,50 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 1,40 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,81 Prozent verringert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,42 EUR je Merck-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

UBS AG: Merck-Aktie erhält Buy

DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel hätte eine Investition in Merck von vor einem Jahr gekostet

Merck-Aktie fällt jedoch: Tochter schließt Vereinbarung mit US-Regierung über IVF-Therapien

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Merck KGaA

Nachrichten zu Merck KGaA

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Merck KGaA

DatumRatingAnalyst
14:51Merck KaufenDZ BANK
20.10.2025Merck BuyUBS AG
17.10.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
17.10.2025Merck Market-PerformBernstein Research
17.10.2025Merck BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
14:51Merck KaufenDZ BANK
20.10.2025Merck BuyUBS AG
17.10.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
17.10.2025Merck BuyUBS AG
17.10.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.10.2025Merck Market-PerformBernstein Research
12.09.2025Merck Market-PerformBernstein Research
25.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Merck Equal WeightBarclays Capital
01.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.03.2023Merck VerkaufenDZ BANK
02.03.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
02.02.2023Merck VerkaufenDZ BANK
15.11.2022Merck SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Merck KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen