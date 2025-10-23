Merck Aktie News: Merck am Donnerstagvormittag mit roter Tendenz

Kurs der Merck

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 114,30 EUR ab.

Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 114,30 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Merck-Aktie bisher bei 113,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 114,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.470 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 24.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 161,45 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,25 Prozent hinzugewinnen. Bei 100,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 11,90 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,29 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 148,14 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,50 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 5,26 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2025 8,43 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

