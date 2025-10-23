DAX24.105 -0,2%Est505.648 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,03 +0,8%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.320 +1,7%Euro1,1592 -0,2%Öl64,70 +0,5%Gold4.102 +0,2%
UBS AG gibt Siemens-Aktie Buy
Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab November 2025
Kurs der Merck

23.10.25 09:22 Uhr
Merck Aktie News: Merck am Donnerstagvormittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 114,30 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
114,65 EUR 0,30 EUR 0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 114,30 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Merck-Aktie bisher bei 113,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 114,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.470 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 24.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 161,45 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,25 Prozent hinzugewinnen. Bei 100,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 11,90 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,29 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 148,14 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,50 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 5,26 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2025 8,43 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

DZ BANK gibt Merck-Aktie Kaufen

UBS AG: Merck-Aktie erhält Buy

DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel hätte eine Investition in Merck von vor einem Jahr gekostet

Bildquellen: Merck 2016

Nachrichten zu Merck KGaA

DatumMeistgelesen
Analysen zu Merck KGaA

DatumRatingAnalyst
22.10.2025Merck KaufenDZ BANK
20.10.2025Merck BuyUBS AG
17.10.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
17.10.2025Merck Market-PerformBernstein Research
17.10.2025Merck BuyUBS AG
22.10.2025Merck KaufenDZ BANK
20.10.2025Merck BuyUBS AG
17.10.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
17.10.2025Merck BuyUBS AG
17.10.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.10.2025Merck Market-PerformBernstein Research
12.09.2025Merck Market-PerformBernstein Research
25.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Merck Equal WeightBarclays Capital
01.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
06.03.2023Merck VerkaufenDZ BANK
02.03.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
02.02.2023Merck VerkaufenDZ BANK
15.11.2022Merck SellGoldman Sachs Group Inc.

