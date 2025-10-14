Merck Aktie News: Merck am Mittag in Rot

So entwickelt sich Merck

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 116,70 EUR nach.

Um 11:36 Uhr ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 116,70 EUR. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 116,35 EUR nach. Mit einem Wert von 116,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 16.842 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.10.2024 bei 168,25 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 44,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2025 bei 100,70 EUR. Mit Abgaben von 13,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,27 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 148,71 EUR je Merck-Aktie an.

Merck gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 1,40 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,81 Prozent verringert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,33 EUR je Merck-Aktie belaufen.

