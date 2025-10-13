Merck Aktie News: Merck am Montagmittag behauptet
Die Aktie von Merck zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Merck-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 116,10 EUR.
Die Merck-Aktie wies um 11:47 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 116,10 EUR. In der Spitze legte die Merck-Aktie bis auf 117,05 EUR zu. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 116,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 116,45 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 20.137 Merck-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.10.2024 bei 168,25 EUR. 44,92 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 100,70 EUR am 07.08.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,27 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 148,71 EUR an.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,50 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,81 Prozent auf 5,26 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,33 EUR je Merck-Aktie belaufen.
