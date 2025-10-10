Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung

Die Aktie von Merck zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Die Merck-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 118,20 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Merck-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 118,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Merck-Aktie bei 119,90 EUR. In der Spitze büßte die Merck-Aktie bis auf 118,00 EUR ein. Bei 118,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 71.498 Merck-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 168,25 EUR erreichte der Titel am 18.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 42,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 100,70 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,81 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,27 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 148,71 EUR je Merck-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 07.08.2025. Es stand ein EPS von 1,50 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,40 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,35 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,26 Mrd. EUR.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2025 8,33 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

