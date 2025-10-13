Merck Aktie News: Merck zieht am Nachmittag an

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Merck. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 117,05 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere um 15:52 Uhr 0,8 Prozent. In der Spitze legte die Merck-Aktie bis auf 117,50 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 116,45 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 59.209 Merck-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 168,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.10.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,74 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2025 bei 100,70 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 13,97 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,27 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 148,71 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 1,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,40 EUR je Aktie verdient. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2025 8,33 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

