DAX24.156 -0,1%Est505.627 +0,4%MSCI World4.316 +0,3%Top 10 Crypto15,27 +0,3%Nas22.778 +0,5%Bitcoin95.152 +0,1%Euro1,1660 +0,1%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A AMD (Advanced Micro Devices) 863186 HENSOLDT HAG000 NEL ASA A0B733 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit weiter im Blick: DAX stabil -- Wall Street in Grün -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Top News
Darum legen die Ölpreise etwas zu Darum legen die Ölpreise etwas zu
Micron-Aktie im Bullenrevier: Was den Kurs des Halbleiterherstellers antreibt Micron-Aktie im Bullenrevier: Was den Kurs des Halbleiterherstellers antreibt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Rüge

BayWa-Aktie sinkt: BaFin moniert Fehler in 2023er Lagebericht

16.10.25 15:29 Uhr
BaFin-Rüge drückt BayWa-Aktie: Fehler im Lagebericht 2023 moniert | finanzen.net

Die Finanzaufsicht Bafin hat einen Fehler im Abschluss 2023 des Agrarkonzerns BayWa moniert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BayWa AG (vink. NA)
7,40 EUR -0,27 EUR -3,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie die Behörde mitteilte, hat BayWa bestimmte Risiken im Lagebericht nicht hinreichend beschrieben und die Bedeutung nicht hinreichend erkennbar gemacht.

Wer­bung

Dabei geht es um einen Konsortialkredit von 2,0 Milliarden Euro, von dem der Konzern zum 31. Dezember des betreffenden Jahres 1,75 Milliarden Euro in Anspruch genommen hatte. Der Konzern konnte aber laut Bafin den an den Kredit geknüpften Zinsdeckungsgrad (Interest Cover) bereits seit dem 30. Juni 2023 nicht einhalten, womit die Banken die sofortige Rückzahlung hätten verlangen können. Sie haben zwar im Rahmen eines sogenannten "Waiver" am 28. Juli 2023 bis Jahresende auf die Einhaltung verzichtet. BayWa habe über die Vorgänge aber nicht im Lagebericht berichtet, wie es eigentlich handelsrechtlich erforderlich gewesen wäre. Zudem habe bei einer Anleihe und bei Schuldverschreibungen mit kurzer Laufzeit (Commercial Papers) das Risiko bestanden, dass sie nicht hätten refinanziert werden können.

BayWa war vergangenes Jahr ins Straucheln geraten und einigte sich Ende 2024 mit den Banken auf ein Sanierungskonzept.

Die Bekanntmachung der Bafin habe weder Auswirkungen auf das operative Geschäft noch auf den Fortgang der Sanierung von BayWa, teilte ein Sprecher des Konzerns auf Anfrage von Dow Jones Newswires mit. Die Feststellungen der Behörde hätten auch keine Auswirkungen auf die Darstellungen im Konzernabschluss 2024. Sie beträfen allein die Frage, ob der damalige Vorstand die Lage des Unternehmens aus der Perspektive des Frühjahrs 2024 ordnungsgemäß eingeschätzt hatte. Es gehe der Behörde nicht um den "Zahlenteil", also den eigentlichen Konzernabschluss, sondern den Konzernlagebericht, so der Sprecher.

Wer­bung

Via XETRA verliert die BayWa-Aktie zeitweise 0,77 Prozent auf 7,69 Euro.

DJG/mgo/uxd

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf BayWa

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BayWa

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: BayWa AG

Nachrichten zu BayWa AG (vink. NA)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BayWa AG (vink. NA)

DatumRatingAnalyst
15.10.2025BayWa AddBaader Bank
19.08.2025BayWa AddBaader Bank
02.07.2025BayWa AddBaader Bank
02.12.2024BayWa AddBaader Bank
14.11.2024BayWa AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
15.10.2025BayWa AddBaader Bank
19.08.2025BayWa AddBaader Bank
02.07.2025BayWa AddBaader Bank
02.12.2024BayWa AddBaader Bank
14.11.2024BayWa AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
11.06.2024BayWa HoldWarburg Research
22.05.2024BayWa HoldWarburg Research
10.05.2024BayWa HaltenDZ BANK
17.04.2024BayWa HoldWarburg Research
02.04.2024BayWa HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
07.08.2020BayWa SellWarburg Research
13.05.2020BayWa SellWarburg Research
10.08.2007BayWa sellBayerische Hypo- und Vereinsbank AG
16.04.2007BayWa reduzierenIndependent Research
05.02.2007BayWa sellHypoVereinsbank

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BayWa AG (vink. NA) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen