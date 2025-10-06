DAX24.428 +0,2%Est505.636 -0,3%MSCI World4.350 +0,3%Top 10 Crypto17,26 +1,5%Nas22.901 +0,5%Bitcoin106.423 +0,9%Euro1,1714 -0,1%Öl65,11 +1,2%Gold3.957 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 Rheinmetall 703000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J BASF BASF11 NEL ASA A0B733 D-Wave Quantum A3DSV9 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX fester -- US-Börsen uneins -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Airbus, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Intel-Aktie: Welche Folgen hat der Nvidia-Deal? Intel-Aktie: Welche Folgen hat der Nvidia-Deal?
Analysten-Upgrade löst Kursfeuerwerk bei Plug Power-Aktie aus - auch Aktie von Ballard Power und NEL-Aktie gefragt Analysten-Upgrade löst Kursfeuerwerk bei Plug Power-Aktie aus - auch Aktie von Ballard Power und NEL-Aktie gefragt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
Unsicherheiten

BayWa-Aktie sinkt: Prognose wird zurückgezogen

06.10.25 16:32 Uhr
BayWa zieht Jahresprognose wegen Problemen im US-Geschäft zurück - Aktie fällt | finanzen.net

Rückschlag für die BayWa: Wegen Unsicherheiten im Geschäft mit erneuerbaren Energien zieht der tief in der Krise steckende Konzern seine Jahresprognose zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BayWa AG (vink. NA)
8,04 EUR -0,07 EUR -0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Vorstand halte sie für nicht mehr belastbar, teilte das Unternehmen mit. Hintergrund sind veränderte regulatorische Rahmenbedingungen in den USA.

Wer­bung

Derzeit läuft bei der BayWa r.e. noch eine Prüfung, wie weit die veränderten Regelungen das US-Geschäft beeinträchtigen. Das hatte die BayWa schon im September mitgeteilt. Dabei hätten sich nun Anhaltspunkte ergeben, dass es Auswirkungen auf das Ergebnis der Tochter geben könnte. Unter anderem müssten gegebenenfalls bereits begonnene Projekte neu bewertet werden, hieß es. Daher müsse man die Prognose für das Segment regenerative Energien und auch für den Gesamtkonzern zurückziehen.

Vorstand weiter zuversichtlich für Sanierung

Dennoch ist der Vorstand "aus heutiger Sicht weiterhin zuversichtlich, die Sanierung der Gruppe mit Hilfe entsprechender Gegenmaßnahmen im Sanierungszeitraum bis Ende 2028 erfolgreich abschließen zu können". So hatte er sich bereits im September geäußert.

Die BayWa hatte im vergangenen Jahrzehnt einen internationalen Expansionskurs eingeschlagen, finanziert auf Kredit. Mit dem Ende der Niedrigzinsphase wurde dies zum Problem. Im Sommer 2024 geriet der Konzern in finanzielle Schieflage, eine drohende Zahlungsunfähigkeit wurde durch Finanzspritzen der beiden Hauptaktionäre und der kreditgebenden Banken abgewendet.

Wer­bung

Schlussendlich meldete die 1923 gegründete BayWa für das vergangene Jahr 1,6 Milliarden Euro Verlust. Abgesehen von schlechten Geschäften waren dafür auch hohe Abschreibungen auf Buchwerte in der Bilanz verantwortlich.

Die BayWa-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,12 Prozent tiefer bei 8,17 Euro.

/ruc/DP/nas

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf BayWa

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BayWa

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: BayWa AG

Nachrichten zu BayWa AG (vink. NA)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BayWa AG (vink. NA)

DatumRatingAnalyst
19.08.2025BayWa AddBaader Bank
02.07.2025BayWa AddBaader Bank
02.12.2024BayWa AddBaader Bank
14.11.2024BayWa AddBaader Bank
30.09.2024BayWa AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
19.08.2025BayWa AddBaader Bank
02.07.2025BayWa AddBaader Bank
02.12.2024BayWa AddBaader Bank
14.11.2024BayWa AddBaader Bank
30.09.2024BayWa AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
11.06.2024BayWa HoldWarburg Research
22.05.2024BayWa HoldWarburg Research
10.05.2024BayWa HaltenDZ BANK
17.04.2024BayWa HoldWarburg Research
02.04.2024BayWa HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
07.08.2020BayWa SellWarburg Research
13.05.2020BayWa SellWarburg Research
10.08.2007BayWa sellBayerische Hypo- und Vereinsbank AG
16.04.2007BayWa reduzierenIndependent Research
05.02.2007BayWa sellHypoVereinsbank

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BayWa AG (vink. NA) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen