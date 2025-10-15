DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.304 +0,6%Top 10 Crypto15,22 -1,2%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.491 -2,1%Euro1,1645 +0,3%Öl62,11 -0,3%Gold4.211 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 NEL ASA A0B733 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 853292
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkung: Dow letztlich knapp im Minus -- DAX schließt schwächer -- China lastet auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- Goldpreisrekord, NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, AMD im Fokus
Top News
China schickt Rüstungsriesen abwärts: Warum die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK an Wert verlieren China schickt Rüstungsriesen abwärts: Warum die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK an Wert verlieren
DroneShield-Aktie seit Tagen unter Druck: Bringt die neue Unternehmensmeldung die Wende? DroneShield-Aktie seit Tagen unter Druck: Bringt die neue Unternehmensmeldung die Wende?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Frankreich im Blick

Warum der Euro seine Vortagsgewinne behauptet

15.10.25 21:05 Uhr
Euro Dollar Kurs: Darum verteidigt der Euro seine Vortagsgewinne | finanzen.net

Der Euro hat am Mittwoch seine Vortagsgewinne behauptet.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
8,3009 CNY 0,0122 CNY 0,15%
Charts|News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8691 GBP -0,0026 GBP -0,30%
Charts|News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
9,0545 HKD 0,0306 HKD 0,34%
Charts|News
EUR/JPY (Euro-Yen)
176,1600 JPY -0,0300 JPY -0,02%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1648 USD 0,0037 USD 0,32%
Charts|News
USD/EUR (US-Dollar-Euro)
0,8586 EUR -0,0028 EUR -0,32%
Charts|News

Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1632 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1622 (Dienstag: 1,1553) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8604 (0,8655) Euro gekostet.

Die Aussicht auf eine Beruhigung der politischen Lage in Frankreich stützte den Euro. Frankreichs Sozialisten stellen sich in der politischen Krise hinter Premier Sébastien Lecornu, um einen Sturz der Regierung zu verhindern. Bei dem anstehenden Misstrauensvotum würden die Sozialisten nicht gegen die Regierung stimmen, signalisierte deren Fraktionschef Boris Vallaud in der Nationalversammlung in Paris am Vortag. Dies würde die Aussicht erhöhen, dass der Haushalt verabschiedet werden kann.

Am Vortag hatten bereits Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell zum Arbeitsmarkt in den USA den Dollar belastet und im Gegenzug den Euro gestützt. Sie wurden am Markt als Signal für eine weitere Zinssenkung gedeutet.<üp>/jsl/jha/ajx/he

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: zimmytws / Shutterstock.com, PHILIPPE HUGUEN/AFP/Getty Images