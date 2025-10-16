10 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Donnerstag an der Börse wissen
1. DAX mit wenig Bewegung erwartet
Der DAX präsentiert sich rund eine Stunde vor Handelsbeginn 0,07 Prozent schwächer bei 24.164,50 Punkten.
2. Börsen in Fernost uneinig
In Tokio steigt der Nikkei 225 zeitweise um 1,19 Prozent an auf 48.239,65 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland rutscht der Shanghai Composite unterdessen im Verlauf ins Minus und gibt um 0,33 Prozent nach auf 3.899,19 Zähler.
Derweil ist die Stimmung auch in Hongkong etwas getrübt: Der Hang Seng verliert 0,78 Prozent auf 25.708,60 Einheiten.
3. thyssenkrupp-Aktie: TKMS nach Abspaltung am 20. Oktober 1 Tag im MDAX
Die Aktien der thyssenkrupp-Marinesparte TKMS werden nach der Abspaltung von der Muttergesellschaft am 20. Oktober für einen Tag in den MDAX aufgenommen. Zur Nachricht
4. Merck-Aktie: Gut positioniert für nächste Wachstumsphase
Nach dem jüngsten Konzernumbau sieht sich der Darmstädter Merck-Konzern für weiteres Wachstum gut aufgestellt. Zur Nachricht
5. Sartorius-Aktie nach gutem dritten Quartal: Pharmazulieferer wird etwas optimistischer
Die Erholung beim Labor- und Pharmazulieferer Sartorius geht weiter. Zur Nachricht
6. Drägerwerk-Aktie: Optimismus für 2025
Der Medizin- und Sicherheitstechnikhersteller Drägerwerk blickt nach Zuwächsen im abgelaufenen Quartal optimistisch auf das Gesamtjahr. Zur Nachricht
7. Beige Book: US-Wirtschaftstätigkeit nahezu unverändert
Die wirtschaftliche Aktivität in den USA hat sich einer Erhebung der US-Notenbank zufolge seit dem letzten Bericht kaum verändert. Zur Nachricht
8. Medios-Aktie ersetzt Ceconomy im SDAX
Die Mediamarkt-Saturn-Mutter Ceconomy muss den SDAX verlassen. Zur Nachricht
9. Ölpreise schwächeln
Die Ölpreise tendieren am Donnerstagmorgen zeitweise etwas tiefer.
10. Euro behauptet
Der Euro hält sich am Morgen mehr oder weniger stabil bei 1,16605 US-Dollar.
