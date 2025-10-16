DAX24.173 ±-0,0%Est505.614 +0,2%MSCI World4.308 +0,1%Top 10 Crypto15,16 -0,4%Nas22.670 +0,7%Bitcoin94.948 -0,1%Euro1,1655 +0,1%Öl62,40 -0,1%Gold4.231 +0,5%
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Donnerstagvormittag um die Kurse der Rohstoffe

16.10.25 10:13 Uhr
Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.745,56 USD 4,44 USD 0,16%
News
Baumwolle
0,64 USD -0,00 USD -0,41%
News
Bleipreis
1.951,45 USD 12,25 USD 0,63%
News
Dieselpreis Benzin
1,58 EUR -0,01 EUR -0,32%
News
EEX Strompreis Phelix DE
91,38 EUR 0,28 EUR 0,31%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,05 USD 0,02 USD 0,49%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.230,86 USD 22,27 USD 0,53%
News
Haferpreis
2,94 USD 0,01 USD 0,26%
News
Heizölpreis
58,12 USD 0,79 USD 1,38%
News
Holzpreis
626,50 USD 4,50 USD 0,72%
News
Kaffeepreis
3,88 USD -0,03 USD -0,68%
News
Kakaopreis
4.108,00 GBP -91,00 GBP -2,17%
News
Kohlepreis
92,70 USD 1,20 USD 1,31%
News
Kupferpreis
10.701,75 USD 102,05 USD 0,96%
News
Lebendrindpreis
2,42 USD 0,00 USD 0,06%
News
Mageres Schwein Preis
0,83 USD -0,14 USD -14,36%
News
Maispreis
4,17 USD 0,00 USD 0,00%
News
Mastrindpreis
3,80 USD -0,00 USD -0,10%
News
Milchpreis
16,97 USD -0,03 USD -0,18%
News
Naphthapreis (European)
518,34 USD -2,98 USD -0,57%
News
Nickelpreis
15.044,00 USD 145,00 USD 0,97%
News
Ölpreis (Brent)
62,35 USD -0,12 USD -0,19%
News
Ölpreis (WTI)
58,78 USD 0,03 USD 0,05%
News
Orangensaftpreis
1,96 USD -0,07 USD -3,35%
News
Palladiumpreis
1.545,50 USD 5,50 USD 0,36%
News
Palmölpreis
4.300,00 MYR -50,00 MYR -1,15%
News
Platinpreis
1.662,00 USD 4,00 USD 0,24%
News
Rapspreis
465,00 EUR -0,50 EUR -0,11%
News
Reispreis
10,58 USD -0,01 USD -0,05%
News
Silberpreis
52,92 USD -0,18 USD -0,34%
News
Sojabohnenmehlpreis
276,20 USD 0,30 USD 0,11%
News
Sojabohnenölpreis
0,51 USD 0,00 USD 0,47%
News
Sojabohnenpreis
10,09 USD 0,02 USD 0,22%
News
Super Benzin
1,66 EUR -0,00 EUR -0,12%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
190,00 EUR -0,50 EUR -0,26%
News
Zinkpreis
3.150,70 USD 102,35 USD 3,36%
News
Zinnpreis
35.588,50 USD 425,00 USD 1,21%
News
Zuckerpreis
0,16 USD 0,00 USD 0,26%
News

Der Goldpreis ist am Vormittag geklettert. Um 10:10 Uhr legte der Goldpreis um 0,57 Prozent auf 4.232,68 US-Dollar zu, nachdem er am Vortag noch bei 4.208,59 US-Dollar gehandelt worden war.

Derweil geht es für den Silberpreis südwärts. Der Silberpreis sinkt -0,49 Prozent auf 52,84 US-Dollar, nach 53,10 US-Dollar am Vortag.

Indessen verstärkt sich der Platinpreis um 0,21 Prozent auf 1.661,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.658,00 US-Dollar.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.547,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,45 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.540,00 US-Dollar).

Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 0,34 Prozent auf 62,68 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 61,91 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 0,12 Prozent auf 58,82 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (WTI) bei 58,27 US-Dollar.

Zudem fällt der Baumwolle. Um -0,14 Prozent reduziert sich der Baumwolle um 10:00 Uhr auf 0,64 US-Dollar, nachdem der Baumwolle am Vortag noch bei 0,64 US-Dollar lag.

Inzwischen steigt der Maispreis um 0,06 Prozent auf 4,18 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,17 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 0,30 Prozent auf 10,10 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 10,07 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Sojabohnenmehlpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 275,90 US-Dollar lag, wird der Sojabohnenmehlpreis um 10:00 Uhr auf 275,90 US-Dollar beziffert.

Derweil notiert der Sojabohnenölpreis bei 0,51 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,51 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,73 Prozent.

Indessen verstärkt sich der Zuckerpreis um 0,26 Prozent auf 0,16 US-Dollar. Am Vortag notierte der Zuckerpreis bei 0,16 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Zugewinne in Höhe von 0,43 Prozent auf 3,05 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,02 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Milchpreis um -0,18 Prozent auf 16,97 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 16,86 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Heizölpreis um 1,38 Prozent auf 58,12 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 57,33 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

