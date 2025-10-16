Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Donnerstagvormittag um die Kurse der Rohstoffe

Gold & Co. unter der Lupe

Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.

Der Goldpreis ist am Vormittag geklettert. Um 10:10 Uhr legte der Goldpreis um 0,57 Prozent auf 4.232,68 US-Dollar zu, nachdem er am Vortag noch bei 4.208,59 US-Dollar gehandelt worden war.

Derweil geht es für den Silberpreis südwärts. Der Silberpreis sinkt -0,49 Prozent auf 52,84 US-Dollar, nach 53,10 US-Dollar am Vortag.

Indessen verstärkt sich der Platinpreis um 0,21 Prozent auf 1.661,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.658,00 US-Dollar.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.547,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,45 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.540,00 US-Dollar).

Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 0,34 Prozent auf 62,68 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 61,91 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 0,12 Prozent auf 58,82 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (WTI) bei 58,27 US-Dollar.

Zudem fällt der Baumwolle. Um -0,14 Prozent reduziert sich der Baumwolle um 10:00 Uhr auf 0,64 US-Dollar, nachdem der Baumwolle am Vortag noch bei 0,64 US-Dollar lag.

Inzwischen steigt der Maispreis um 0,06 Prozent auf 4,18 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,17 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 0,30 Prozent auf 10,10 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 10,07 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Sojabohnenmehlpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 275,90 US-Dollar lag, wird der Sojabohnenmehlpreis um 10:00 Uhr auf 275,90 US-Dollar beziffert.

Derweil notiert der Sojabohnenölpreis bei 0,51 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,51 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,73 Prozent.

Indessen verstärkt sich der Zuckerpreis um 0,26 Prozent auf 0,16 US-Dollar. Am Vortag notierte der Zuckerpreis bei 0,16 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Zugewinne in Höhe von 0,43 Prozent auf 3,05 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,02 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Milchpreis um -0,18 Prozent auf 16,97 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 16,86 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Heizölpreis um 1,38 Prozent auf 58,12 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 57,33 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net