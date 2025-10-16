DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.307 +0,1%Top 10 Crypto15,51 +1,9%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.857 +0,8%Euro1,1654 +0,1%Öl62,46 ±-0,0%Gold4.221 +0,3%
US-Zinspolitik im Blick

Goldpreis bleibt auch am Donnerstag weiter im Höhenflug - Vierter Rekordtag in Folge

16.10.25 07:53 Uhr
Goldpreis erreicht vierten Rekordtag in Folge - Höhenflug setzt sich fort | finanzen.net

Der Goldpreis springt weiter von einem Rekordhoch zum nächsten: Am Donnerstag stieg die Notierung an der Börse in London bis auf 4.242 US-Dollar je Feinunze (etwa 31,1 Gramm).

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
4.220,50 USD 11,91 USD 0,28%
News

Das Edelmetall hat damit den vierten Handelstag in Folge einen Höchstwert erreicht. Nach wie vor gelten der Handelsstreit zwischen den USA und China und die Spekulationen auf weitere Zinssenkungen in den USA als stärkste Preistreiber am Goldmarkt.

Seit Anfang September geht es mit dem Goldpreis stark nach oben. In dieser Zeit hat das Edelmetall etwa 24 Prozent an Wert gewonnen. Weitere Preistreiber sind eine starke Nachfrage nach börsengehandelten Wertpapieren, die mit Gold hinterlegt sind und die Goldkäufe von Notenbanken, die ihre Reserven ein Stück weit unabhängiger vom US-Dollar machen wollen.

Auch in Euro gerechnet erreichte der Goldpreis ein weiteres Rekordhoch. Hier wurde am Morgen ein Höchstwert von 3.636 Euro erreicht. Parallel zum Goldpreis geht es auch mit der Notierung für Silber seit Anfang September steil nach oben. Allerdings verpasste der Preis für Silber zuletzt ein Rekordhoch. Das Edelmetall wurde am Morgen bei 52,74 Dollar je Unze gehandelt und damit knapp unter der Bestmarke von 53,54 Dollar, die am Dienstag erreicht worden war.

/jkr/stk

FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: ded pixto / Shutterstock.com

