Flydubai bestellt weitere 75 Boeing-Jets
Werte in diesem Artikel
DUBAI (dpa-AFX) - Der arabische Billigflieger Flydubai kauft einen Tag nach seinem Großauftrag für Airbus (Airbus SE) auch bei seinem Stammlieferanten Boeing ein. Die staatliche Fluggesellschaft unterschrieb nun einen Vorvertrag über 75 Mittelstreckenjets vom Typ 737 Max, wie sie am Mittwoch auf der Luftfahrtmesse in Dubai mitteilte. Hinzu kommen Kaufoptionen über 75 weitere Maschinen.
Die fest bestellten Jets haben den Angaben zufolge nach Listenpreisen einen Wert von 13 Milliarden US-Dollar (11,2 Mrd Euro). Allerdings sind bei Flugzeugkäufen hohe Rabatte üblich, besonders bei Großbestellungen oder wenig gefragten Modellen.
Am Dienstag hatte Flydubai erstmals Flugzeuge vom weltgrößten Hersteller Airbus bestellt - und zwar gleich 150 Exemplare vom Typ A321neo. Bisher betreibt der staatliche Billigflieger des arabischen Emirats Dubai eine reine Boeing-Flotte./stw/mis
Übrigens: Boeing und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Airbus SE
Analysen zu Airbus SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.2025
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.2025
|Airbus SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.2025
|Airbus SE Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.2025
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.2025
|Airbus SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.2025
|Airbus SE Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2025
|Airbus SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.2025
|Airbus SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|03.07.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|19.06.2025
|Airbus SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen