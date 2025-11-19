DAX23.201 +0,1%Est505.529 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,43 -2,9%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.179 -1,2%Euro1,1570 -0,1%Öl64,42 -0,6%Gold4.114 +1,1%
Flydubai bestellt weitere 75 Boeing-Jets

19.11.25 10:43 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
202,65 EUR -2,10 EUR -1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Boeing Co.
164,70 EUR 1,56 EUR 0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DUBAI (dpa-AFX) - Der arabische Billigflieger Flydubai kauft einen Tag nach seinem Großauftrag für Airbus (Airbus SE) auch bei seinem Stammlieferanten Boeing ein. Die staatliche Fluggesellschaft unterschrieb nun einen Vorvertrag über 75 Mittelstreckenjets vom Typ 737 Max, wie sie am Mittwoch auf der Luftfahrtmesse in Dubai mitteilte. Hinzu kommen Kaufoptionen über 75 weitere Maschinen.

Die fest bestellten Jets haben den Angaben zufolge nach Listenpreisen einen Wert von 13 Milliarden US-Dollar (11,2 Mrd Euro). Allerdings sind bei Flugzeugkäufen hohe Rabatte üblich, besonders bei Großbestellungen oder wenig gefragten Modellen.

Am Dienstag hatte Flydubai erstmals Flugzeuge vom weltgrößten Hersteller Airbus bestellt - und zwar gleich 150 Exemplare vom Typ A321neo. Bisher betreibt der staatliche Billigflieger des arabischen Emirats Dubai eine reine Boeing-Flotte./stw/mis

In eigener Sache

