NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Rheinmetall mit einem Kursziel von 2250 Euro auf "Buy" belassen. Die auf dem Kapitalmarkttag vorgestellten Ziele seien ansprechend, schrieb Chloe Lemarie in ihrer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Der angestrebte Jahresumsatz von 50 Milliarden Euro erscheine gut untermauert durch ein organisches Wachstum auf 44 Milliarden Euro, das einige konservative Annahmen beinhalte. Die vertikale Integration des Unternehmens und die Automatisierung dürften die Margensteigerung unterstützen - die organische Umsatzentwicklung impliziere hier bis 2030 21 bis 23 Prozent. Rheinmetall bleibt der Top-Branchenwert der Expertin./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 00:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 00:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
