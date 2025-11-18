DAX 23.181 -1,7%ESt50 5.535 -1,9%MSCI World 4.257 +0,0%Top 10 Crypto 12,56 -1,9%Nas 22.433 -1,2%Bitcoin 78.773 -1,7%Euro 1,1588 +0,1%Öl 64,63 -0,3%Gold 4.089 +0,5%
Rheinmetall Aktie

1.739,50 EUR +11,00 EUR +0,64 %
STU
Marktkap. 79,05 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000

ISIN DE0007030009

Symbol RNMBF

Jefferies & Company Inc.

Rheinmetall Buy

08:01 Uhr
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
1.739,50 EUR 11,00 EUR 0,64%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Rheinmetall mit einem Kursziel von 2250 Euro auf "Buy" belassen. Die auf dem Kapitalmarkttag vorgestellten Ziele seien ansprechend, schrieb Chloe Lemarie in ihrer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Der angestrebte Jahresumsatz von 50 Milliarden Euro erscheine gut untermauert durch ein organisches Wachstum auf 44 Milliarden Euro, das einige konservative Annahmen beinhalte. Die vertikale Integration des Unternehmens und die Automatisierung dürften die Margensteigerung unterstützen - die organische Umsatzentwicklung impliziere hier bis 2030 21 bis 23 Prozent. Rheinmetall bleibt der Top-Branchenwert der Expertin./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 00:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 00:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Buy

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
2.250,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.733,00 €		 Abst. Kursziel*:
29,83%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.739,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,35%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.147,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

08:01 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
18.11.25 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
18.11.25 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.25 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.25 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Rheinmetall AG

finanzen.net Indexaufstieg möglich TKMS-Aktie könnte bald aufsteigen: Neue Rüstungspower für den MDAX? TKMS-Aktie könnte bald aufsteigen: Neue Rüstungspower für den MDAX?
finanzen.net Rheinmetall-Aktie mit Chartsignal Candlestick shooting Star
finanzen.net Rheinmetall-Aktie dreht ins Minus: Operative Marge soll deutlich steigen - HENSOLDT und RENK profitieren nicht
TraderFox Rheinmetall: Deutscher Rüstungsprofiteur mit intakter Wachstumsstory!
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: DAX beendet den Dienstagshandel in der Verlustzone
finanzen.net Verluste in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Abgaben
finanzen.net Verluste in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Dienstagshandel in der Verlustzone
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Rheinmetall profitieren von Mittelfristziel - Kursgewinn weg
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Novinite Rheinmetall CEO: Securing NATO’s Eastern Flank Key as Bulgaria Hosts New Defense Plants
Novinite New Rheinmetall Ammunition Plant Breaks Ground in Lithuania, Second Project Under Discussion
Financial Times German start-ups set for deal on kamikaze drones with Rheinmetall
Novinite Bulgaria's Borissov Announces Second Ammunition Plant Following Rheinmetall Deal
Novinite It’s Official: Bulgaria Signs Landmark Deal with Rheinmetall for New Ammunition Plant
