Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochmittag im Minusbereich

Kurs der Rheinmetall

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 1.706,00 EUR ab.

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 1.706,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Rheinmetall-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1.705,00 EUR aus. Mit einem Wert von 1.730,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 68.148 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Bei 2.008,00 EUR erreichte der Titel am 03.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 17,70 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.11.2024 bei 582,20 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 65,87 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 11,17 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 8,10 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 2.155,56 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Am 05.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,34 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 3,11 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 2,78 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 2,45 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.03.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 18.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 29,09 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

TKMS-Aktie könnte bald aufsteigen: Neue Rüstungspower für den MDAX?

Rheinmetall-Aktie dreht ins Minus: Operative Marge soll deutlich steigen - HENSOLDT und RENK profitieren nicht

Investment-Tipp: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Rheinmetall-Aktie