Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag im Bärenmodus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 6,1 Prozent auf 1.611,50 EUR abwärts.

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 6,1 Prozent im Minus bei 1.611,50 EUR. Die Abwärtsbewegung der Rheinmetall-Aktie ging bis auf 1.581,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 1.730,00 EUR. Bisher wurden heute 465.669 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Am 03.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2.008,00 EUR an. Gewinne von 24,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2024 bei 582,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 63,87 Prozent.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2024 mit 8,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 11,17 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 2.155,56 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 05.11.2025. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,11 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,33 Prozent auf 2,78 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Rheinmetall am 11.03.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 18.03.2027.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 29,09 EUR fest.

