DAX23.396 +1,0%Est505.589 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,47 +0,1%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.469 +0,3%Euro1,1518 -0,2%Öl64,10 +0,7%Gold4.056 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Tesla A1CX3T Siemens 723610 SAP 716460 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht deutlich an -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- Siemens Energy, RENK, HENSOLDT, Rheinmetall, AMD, Broadcom, Novo Nordisk, Fraport im Fokus
Top News
Electro Optic Systems übernimmt Abfangtechnologie-Geschäft der MARSS Group - Aktie tiefer Electro Optic Systems übernimmt Abfangtechnologie-Geschäft der MARSS Group - Aktie tiefer
Mutares-Aktie fester: Restliche Steyr-Beteiligung verkauft Mutares-Aktie fester: Restliche Steyr-Beteiligung verkauft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt! Bei der Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. Bis 31.12.2025!
CAC 40-Entwicklung

Handel in Paris: CAC 40 liegt am Mittag im Plus

20.11.25 12:25 Uhr
Handel in Paris: CAC 40 liegt am Mittag im Plus | finanzen.net

CAC 40-Handel am Mittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
206,20 EUR 3,00 EUR 1,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Carrefour S.A.
12,92 EUR -0,08 EUR -0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Engie (ex GDF Suez)
21,86 EUR 0,32 EUR 1,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
615,40 EUR 2,90 EUR 0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Stellantis
8,28 EUR -0,15 EUR -1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Worldline SA
1,70 EUR -0,07 EUR -3,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
CAC 40
8.007,8 PKT 54,0 PKT 0,68%
Charts|News|Analysen

Am Donnerstag erhöht sich der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext um 0,75 Prozent auf 8.013,77 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,413 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1,15 Prozent auf 8.044,85 Punkte an der Kurstafel, nach 7.953,77 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8.001,45 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8.057,70 Punkten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der CAC 40 bereits um 1,74 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 20.10.2025, einen Stand von 8.206,07 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 20.08.2025, einen Wert von 7.973,03 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.11.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7.198,45 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 8,39 Prozent zu. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8.314,23 Punkten. Bei 6.763,76 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 51.904 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 301,754 Mrd. Euro.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Worldline SA-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die Carrefour-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,47 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
07.11.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
03.11.2025Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.10.2025Airbus SE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
03.11.2025Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.10.2025Airbus SE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
30.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
03.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
19.06.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen