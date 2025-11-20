Handel in Paris: CAC 40 liegt am Mittag im Plus

CAC 40-Entwicklung

CAC 40-Handel am Mittag.

Am Donnerstag erhöht sich der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext um 0,75 Prozent auf 8.013,77 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,413 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1,15 Prozent auf 8.044,85 Punkte an der Kurstafel, nach 7.953,77 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8.001,45 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8.057,70 Punkten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der CAC 40 bereits um 1,74 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 20.10.2025, einen Stand von 8.206,07 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 20.08.2025, einen Wert von 7.973,03 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.11.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7.198,45 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 8,39 Prozent zu. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8.314,23 Punkten. Bei 6.763,76 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 51.904 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 301,754 Mrd. Euro.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Worldline SA-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die Carrefour-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,47 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net