DAX höher -- Siemens erhält mit Konsortium Mega-Auftrag -- VW muss Millionenstrafe in Brasilien zahlen -- Buffett, TeamViewer, Alibaba, Novo Nordisk, Rheinmetall, STADA, Bayer, Orsted im Fokus
Orsted-Aktie zieht an: Equinor beteiligt sich an Kapitalmaßnahme
Tesla-Aktie als Risiko für den Gesamtmarkt? Fondsmanager schlägt Alarm
Kursziel angehoben

TeamViewer-Aktie klettert kräftig: Hochstufung der Bank of America stützt den Kurs

01.09.25 11:54 Uhr
TeamViewer-Aktie im Aufwind: BofA-Analyse beflügelt | finanzen.net

Die TeamViewer-Aktie profitiert zum Wochenstart von einer Analyse der Bank of America. Analyst Victor Cheng sieht Potenzial im KI-Bereich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
10,03 EUR 0,97 EUR 10,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• TeamViewer mit Umsatzwachstum - Ausblick bestätigt
• BofA sieht Potenzial
• TeamViewer-Aktie mit Kurssprung

TeamViewer-Aktie zieht an

Zum Wochenstart verbucht die TeamViewer-Aktie kräftige Gewinne: Zeitweise geht es im XETRA-Handel um 9,98 Prozent auf 9,97 Euro hoch. Auf längere Sicht sah die Performance bis zuletzt jedoch nicht sehr überzeugend aus. Von Jahresbeginn bis Freitag hatten die Anteilsscheine um rund fünf Prozent verloren.

BofA-Hochstufung stützt

Rückenwind erhält die TeamViewer-Aktie am Montag von einer Hochstufung der Bank of America. BofA-Analyst Victor Cheng hat die TeamViewer-Aktie von "Underperform" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 13,70 Euro auf 16,30 Euro angehoben. Somit sieht er noch 79,71 Prozent Kurspotenzial für die Papiere des Software-Unternehmens im Vergleich zum letzten Kurs von 9,07 Euro (Stand: Schlusskurs vom 29.08.2025).

Cheng sieht in den KI-Fähigkeiten von TeamViewer einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten. Künstliche Intelligenz könne besonders in industriellen Anwendungen und Remote-Lösungen helfen, Prozesse zu optimieren und den Nutzen für Kunden zu steigern. Hinzu komme laut Cheng, dass sich die langfristigen Geschäftschancen des Unternehmens deutlich verbessert hätten.

Quartalszahlen im Blick

Im zweiten Quartal hatte TeamViewer seinen Umsatz um fünf Prozent auf 191 Millionen Euro steigern können. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) kletterte um 17 Prozent auf 84 Millionen Euro. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der Konzern. Für das laufende Jahr peilt TeamViewer einen Umsatz von 778 bis 797 Millionen Euro an.

Einschätzungen der Analysten

Basierend auf zehn Wall-Street-Analysten, die in den letzten drei Monaten 12-Monats-Kursziele für TeamViewer abgegeben haben, liegt das durchschnittliche Kursziel bei 14,38 Euro mit einer hohen Prognose von 18,00 Euro und einer niedrigen Prognose von 12,00 Euro. Das durchschnittliche Kursziel entspricht einer Veränderung von 58,54 Prozent gegenüber dem letzten Kurs von 9,07 Euro (Stand: Schlusskurs vom 29.08.2025).

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

