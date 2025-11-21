DAX23.129 -0,6%Est505.509 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,19 -7,8%Nas22.078 -2,2%Bitcoin71.402 -5,0%Euro1,1508 -0,2%Öl62,30 -1,4%Gold4.038 -1,0%
DAX deutlich schwächer -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. brechen ein -- SAP, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Fokus
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Freitagmittag
23.000-Punkte-Marke wackelt: DAX in Rot - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht
TeamViewer im Blick

TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag mit KursVerlusten

21.11.25 12:04 Uhr
TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag mit KursVerlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 5,50 EUR ab.

Das Papier von TeamViewer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 5,50 EUR abwärts. In der Spitze fiel die TeamViewer-Aktie bis auf 5,40 EUR. Bei 5,43 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 591.799 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 13,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.05.2025). Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 59,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,40 EUR ab. Mit Abgaben von 1,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

TeamViewer-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,110 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,93 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 21.10.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 EUR, nach 0,25 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 189,48 Mio. EUR gegenüber 168,68 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 10.02.2026 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,02 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

