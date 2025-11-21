DAX23.096 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,64 -4,0%Nas22.260 +0,8%Bitcoin73.311 -2,5%Euro1,1501 -0,3%Öl62,26 -1,5%Gold4.098 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J SAP 716460 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht bei über 23.000 Punkten ins Wochenende -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- D-Wave, SAP, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Pivotal-Point Nachverfolgung Henry Schein (HSIC): 13 % EPS-Wachstum in Q3 übertrifft Erwartungen - Cloud-Technologie-Boom sichert führende Marktposition! Pivotal-Point Nachverfolgung Henry Schein (HSIC): 13 % EPS-Wachstum in Q3 übertrifft Erwartungen - Cloud-Technologie-Boom sichert führende Marktposition!
23.000-Punkte-Marke knapp gehalten: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht 23.000-Punkte-Marke knapp gehalten: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
Aktienkurs aktuell

TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Nachmittag südwärts

21.11.25 16:08 Uhr
TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Nachmittag südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 5,48 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
5,39 EUR -0,11 EUR -2,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:51 Uhr rutschte die TeamViewer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 5,48 EUR ab. In der Spitze büßte die TeamViewer-Aktie bis auf 5,40 EUR ein. Bei 5,43 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 885.575 Aktien.

Bei 13,55 EUR erreichte der Titel am 02.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 147,26 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 5,40 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 1,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

TeamViewer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 11,93 EUR je TeamViewer-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TeamViewer am 21.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,25 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TeamViewer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 189,48 Mio. EUR im Vergleich zu 168,68 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,02 EUR je Aktie in den TeamViewer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in TeamViewer von vor 5 Jahren bedeutet

TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine TeamViewer-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Teamviewer: KI-Angebot als Hoffnungsträger

Ausgewählte Hebelprodukte auf TeamViewer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TeamViewer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu TeamViewer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TeamViewer

DatumRatingAnalyst
05.11.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.10.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.2025TeamViewer OverweightBarclays Capital
23.10.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025TeamViewer HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
23.10.2025TeamViewer OverweightBarclays Capital
29.07.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
29.07.2025TeamViewer BuyWarburg Research
29.07.2025TeamViewer OutperformRBC Capital Markets
20.06.2025TeamViewer BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
05.11.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.10.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025TeamViewer HaltenDZ BANK
22.10.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.05.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.11.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TeamViewer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen