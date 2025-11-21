TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Nachmittag südwärts

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 5,48 EUR.

Um 15:51 Uhr rutschte die TeamViewer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 5,48 EUR ab. In der Spitze büßte die TeamViewer-Aktie bis auf 5,40 EUR ein. Bei 5,43 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 885.575 Aktien.

Bei 13,55 EUR erreichte der Titel am 02.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 147,26 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 5,40 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 1,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

TeamViewer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 11,93 EUR je TeamViewer-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TeamViewer am 21.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,25 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TeamViewer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 189,48 Mio. EUR im Vergleich zu 168,68 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,02 EUR je Aktie in den TeamViewer-Büchern.

