TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 5,46 EUR.

Die TeamViewer-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,9 Prozent auf 5,46 EUR nach. Der Kurs der TeamViewer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,40 EUR nach. Mit einem Wert von 5,43 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 46.433 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.05.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 148,40 Prozent. Bei 5,40 EUR fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

Zuletzt erhielten TeamViewer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 11,93 EUR an.

Am 21.10.2025 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,25 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 189,48 Mio. EUR gegenüber 168,68 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 10.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TeamViewer einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

