Siemens Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Siemens

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens. Das Papier von Siemens befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 217,50 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 217,50 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens-Aktie bis auf 217,20 EUR. Bei 217,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 41.996 Siemens-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2025 bei 252,65 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 16,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 162,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 33,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Siemens-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,62 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens 5,20 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 246,30 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 13.11.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,07 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,42 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 21,43 Mrd. EUR gegenüber 20,81 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Siemens am 12.02.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.02.2027 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,05 EUR je Aktie belaufen.

