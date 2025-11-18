DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,79 +2,4%Nas22.423 -1,3%Bitcoin80.748 +1,7%Euro1,1574 -0,1%Öl64,05 ±0,0%Gold4.063 +0,4%
Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit Kursabschlägen

18.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Siemens-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 218,50 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
218,75 EUR -1,90 EUR -0,86%
Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:53 Uhr um 2,0 Prozent auf 218,50 EUR nach. Die Siemens-Aktie gab in der Spitze bis auf 217,60 EUR nach. Mit einem Wert von 218,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 512.781 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 12.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 252,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 15,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 162,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 25,68 Prozent sinken.

Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,62 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 246,30 EUR an.

Am 13.11.2025 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,07 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,42 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 21,43 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,81 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,96 Prozent gesteigert.

Die Siemens-Bilanz für Q1 2026 wird am 05.02.2026 erwartet. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 11.02.2027 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,05 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

