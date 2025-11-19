DAX23.204 +0,1%Est505.552 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,28 -4,1%Nas22.531 +0,4%Bitcoin77.588 -3,2%Euro1,1539 -0,4%Öl63,49 -2,1%Gold4.071 +0,1%
Siemens Aktie News: Siemens verteuert sich am Mittwochnachmittag

19.11.25 16:08 Uhr
Siemens Aktie News: Siemens verteuert sich am Mittwochnachmittag

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 220,10 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
218,85 EUR -0,15 EUR -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere um 15:52 Uhr 0,9 Prozent. Bei 220,40 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 217,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 446.680 Siemens-Aktien.

Am 12.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 252,65 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 14,79 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 162,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 35,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Siemens-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,62 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 246,30 EUR.

Siemens ließ sich am 13.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,42 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 21,43 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 20,81 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 12.02.2026 erwartet. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 11.02.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2026 11,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Nachrichten zu Siemens AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
18.11.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
17.11.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.11.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
14.11.2025Siemens BuyUBS AG
14.11.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.11.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.11.2025Siemens BuyUBS AG
14.11.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025Siemens BuyUBS AG
13.11.2025Siemens BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
13.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
13.11.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
13.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
12.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
14.11.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
10.07.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
01.07.2025Siemens HoldHSBC
22.05.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
25.04.2025Siemens UnderweightBarclays Capital

