Siemens Aktie News: Siemens am Mittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 216,85 EUR.

Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 216,85 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Siemens-Aktie bis auf 216,05 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 217,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 195.605 Stück.

Am 12.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 252,65 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 162,38 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Abschläge von 25,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Siemens-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,62 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens 5,20 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 246,30 EUR.

Siemens gewährte am 13.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,07 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 2,42 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,96 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21,43 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 20,81 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Siemens-Bilanz für Q1 2026 wird am 12.02.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 11.02.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 11,05 EUR in den Büchern stehen haben wird.

