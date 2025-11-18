DAX23.343 -1,1%Est505.579 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 -0,9%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.782 -0,8%Euro1,1589 ±-0,0%Öl63,96 -0,1%Gold4.040 -0,1%
Siemens im Fokus

Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

18.11.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 219,55 EUR.

Der Siemens-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 219,55 EUR. In der Spitze fiel die Siemens-Aktie bis auf 217,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 218,65 EUR. Bisher wurden via XETRA 95.018 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 252,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 15,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 162,38 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 26,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,62 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 246,30 EUR an.

Am 13.11.2025 hat Siemens die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 2,07 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens einen Gewinn von 2,42 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,96 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21,43 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 20,81 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Siemens wird am 05.02.2026 gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,05 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.net

