Siemens Aktie News: Siemens am Mittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 226,30 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Siemens-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 226,30 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens-Aktie bis auf 226,15 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 229,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 235.184 Siemens-Aktien umgesetzt.
Am 12.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 252,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 10,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 162,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 28,25 Prozent sinken.
Nachdem Siemens seine Aktionäre 2024 mit 5,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,64 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 246,30 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 13.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21,43 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 20,81 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,04 EUR je Aktie belaufen.
