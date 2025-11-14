ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Siemens auf 190 Euro - 'Underweight'
Werte in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens von 185 auf 190 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Münchner hätten im vierten Geschäftsquartal gut abgeschnitten, schrieb Vladimir Sergievskiy am Freitag. Vor ihrem "neuen Kapitel" in der Firmengeschichte mit der beabsichtigten Abspaltung von Siemens Healthineers stünden sie damit stark da. Die Bewertung der Aktien hält der Experte allerdings für ambitioniert./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 04:00 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Siemens AG
Analysen zu Siemens AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:16
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|08:01
|Siemens Buy
|UBS AG
|08:01
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.2025
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.11.2025
|Siemens Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Siemens Buy
|UBS AG
|08:01
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.2025
|Siemens Buy
|UBS AG
|13.11.2025
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.2025
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.11.2025
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.11.2025
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.2025
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.11.2025
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.2025
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:16
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|10.07.2025
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|01.07.2025
|Siemens Hold
|HSBC
|22.05.2025
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|25.04.2025
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen