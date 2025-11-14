DAX23.623 -1,7%Est505.635 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,76 -5,3%Nas22.870 -2,3%Bitcoin81.407 -5,0%Euro1,1647 +0,1%Öl63,93 +1,3%Gold4.065 -2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Allianz 840400 Highland Critical Minerals A4193E Infineon 623100 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt weit zurück -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Top News
On Holding bleibt auf Wachstumskurs – Aktie vor charttechnischem Rebound! On Holding bleibt auf Wachstumskurs – Aktie vor charttechnischem Rebound!
Tesla-Aktie: Cybercab könnte doch Lenkrad und Pedale bekommen Tesla-Aktie: Cybercab könnte doch Lenkrad und Pedale bekommen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Siemens auf 190 Euro - 'Underweight'

14.11.25 13:54 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
225,85 EUR -3,95 EUR -1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens von 185 auf 190 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Münchner hätten im vierten Geschäftsquartal gut abgeschnitten, schrieb Vladimir Sergievskiy am Freitag. Vor ihrem "neuen Kapitel" in der Firmengeschichte mit der beabsichtigten Abspaltung von Siemens Healthineers stünden sie damit stark da. Die Bewertung der Aktien hält der Experte allerdings für ambitioniert./ag/mis

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 04:00 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Siemens AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
13:16Siemens UnderweightBarclays Capital
08:01Siemens BuyUBS AG
08:01Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
13.11.2025Siemens BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:01Siemens BuyUBS AG
08:01Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025Siemens BuyUBS AG
13.11.2025Siemens BuyJefferies & Company Inc.
13.11.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
13.11.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
13.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
12.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
06.11.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
13:16Siemens UnderweightBarclays Capital
10.07.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
01.07.2025Siemens HoldHSBC
22.05.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
25.04.2025Siemens UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen