DAX sackt ab -- Wall Street stabil -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Xpeng, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
So entwickelt sich Siemens

Siemens Aktie News: Siemens verbilligt sich am Nachmittag

17.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Siemens gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,8 Prozent auf 223,85 EUR.

Die Siemens-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 223,85 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens-Aktie bis auf 222,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 229,85 EUR. Bisher wurden via XETRA 633.226 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 252,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 162,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 37,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,64 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 246,30 EUR je Siemens-Aktie aus.

Siemens veröffentlichte am 13.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,07 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,42 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 21,43 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 20,81 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 11,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com

Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
08:01Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.11.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
14.11.2025Siemens BuyUBS AG
14.11.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08:01Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.11.2025Siemens BuyUBS AG
14.11.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025Siemens BuyUBS AG
13.11.2025Siemens BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
13.11.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
13.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
12.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
06.11.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.11.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
10.07.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
01.07.2025Siemens HoldHSBC
22.05.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
25.04.2025Siemens UnderweightBarclays Capital

