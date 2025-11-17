Siemens Aktie News: Siemens gibt am Montagvormittag nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 229,40 EUR.
Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 229,40 EUR abwärts. Der Kurs der Siemens-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 229,20 EUR nach. Bei 229,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 36.682 Stück gehandelt.
Am 12.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 252,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,14 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 162,38 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.
Nachdem Siemens seine Aktionäre 2024 mit 5,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,64 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 246,30 EUR.
Siemens ließ sich am 13.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,42 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens 21,43 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20,81 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 05.02.2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 11,04 EUR im Jahr 2026 aus.
Analysen zu Siemens AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.2025
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.11.2025
|Siemens Buy
|UBS AG
|14.11.2025
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.2025
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
