DAX23.842 -0,1%Est505.672 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.154 +1,0%Euro1,1598 -0,2%Öl63,92 -0,6%Gold4.082 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T SAP 716460 Amazon 906866 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen im Minus -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft -- Geely, Netflix, SUSS MicroTec, Formycon, Samsung und SK hynix im Fokus
Top News
Vom Idealismus zum Business: Amazons Satellitennetzwerk bekommt einen neuen Kurs Vom Idealismus zum Business: Amazons Satellitennetzwerk bekommt einen neuen Kurs
TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor einem Jahr abgeworfen TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor einem Jahr abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Aktienkurs im Fokus

Siemens Aktie News: Siemens gibt am Montagvormittag nach

17.11.25 09:22 Uhr
Siemens Aktie News: Siemens gibt am Montagvormittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 229,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
228,00 EUR -1,95 EUR -0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 229,40 EUR abwärts. Der Kurs der Siemens-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 229,20 EUR nach. Bei 229,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 36.682 Stück gehandelt.

Am 12.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 252,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,14 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 162,38 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Nachdem Siemens seine Aktionäre 2024 mit 5,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,64 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 246,30 EUR.

Siemens ließ sich am 13.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,42 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens 21,43 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20,81 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 05.02.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 11,04 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Nokia-Aktie schwächer: Stellenstreichungen in Deutschland - Aus für Standort München in 2030

Investment-Note für Siemens-Aktie: Neue Analyse von Barclays Capital

Siemens-Aktie dennoch unter Druck: Digital-Geschäft soll sich mittelfristig verdoppeln - Rekordgewinn

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: servickuz / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
08:01Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.11.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
14.11.2025Siemens BuyUBS AG
14.11.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08:01Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.11.2025Siemens BuyUBS AG
14.11.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025Siemens BuyUBS AG
13.11.2025Siemens BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
13.11.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
13.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
12.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
06.11.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.11.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
10.07.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
01.07.2025Siemens HoldHSBC
22.05.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
25.04.2025Siemens UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen