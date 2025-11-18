Siemens Aktie News: Siemens am Mittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 220,15 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 220,15 EUR. Das Tagestief markierte die Siemens-Aktie bei 217,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 218,65 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 291.638 Siemens-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (252,65 EUR) erklomm das Papier am 12.11.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 14,76 Prozent zulegen. Bei 162,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 26,24 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,62 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 246,30 EUR an.

Siemens gewährte am 13.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,07 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 2,42 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21,43 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 20,81 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Siemens wird am 05.02.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 11.02.2027.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,05 EUR je Aktie.

