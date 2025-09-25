10 Fakten an der Börse: Was Sie heute wissen müssen
1. DAX leichter erwartet
Der deutsche Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte etwas nachgeben.
Eine Stunde vor Handelseröffnung verliert der DAX 0,2 Prozent auf 23.574 Zähler.
2. Börsen in Fernost freundlich
Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte Zuwächse aus.
In Tokio verzeichnet der Nikkei 225 aktuell (07:45 Uhr) einen Gewinn von 0,11 Prozent bei 45.543,74 Punkten.
Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite 0,63 Prozent auf 3.845,77 Zähler.
In Hongkong legt der Hang Seng um 1,09 Prozent auf 26.444,64 Punkte zu.
3. Micron Technology-Aktie freundlich: Kräftiger Gewinnsprung aufs Parkett gelegt
Die Berichtssaison hat noch ein spätes Ass im Ärmel: Der Halbleiterkonzern Micron Technology hat seine Zahlen für präsentiert. So lief es im Berichtsquartal.
4. Disney-Aktie: Trump kritisiert Comeback der Late-Night-Show von Kimmel
US-Präsident Donald Trump hat das Comeback des Moderators Jimmy Kimmel beim US-Fernsehsender ABC kritisiert - und zugleich mit einem möglichen juristischen Vorgehen gegen den Sender gedroht.
5. Netflix-Aktie: Rekordfilm KPop Demon Hunters vorerst uneinholbar
In den Netflix-Bestenlisten wird das Animations-Musical "KPop Demon Hunters" jetzt bis auf weiteres mit 325,1 Millionen Abrufen gelistet.
6. DHL-Aktie: DHL Express erhöht Luftfrachtkapazität ab Hanoi
Die DHL-Tochter Express hat ihre Luftfrachtkapazitäten in Vietnam durch die Aufnahme weiterer täglicher Flugverbindungen ab der Hauptstadt Hanoi erhöht.
7. Alphabet-Aktie: Medienstaatsminister Wolfram Weimer sieht Google-KI skeptisch
Medienstaatsminister Wolfram Weimer sieht den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) bei Google als Gefahr für Medienvielfalt und Meinungsbildung.
8. Goldpreis im Fokus: Rücksetzer nach erneutem Rekordhoch
Der Goldpreis bewegt sich im frühen Mittwochshandel knapp unterhalb seines am Vortag erzielten neuen Rekordhochs.
9. Ölpreise stabil
Die Ölpreise bewegen sich am Mittwoch kaum.
10. Euro schwächer
Der Euro gibt zur Wochenmitte nach.
