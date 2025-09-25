DAX23.536 -0,3%ESt505.455 -0,3%Top 10 Crypto15,49 +1,5%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin95.547 +0,8%Euro1,1789 -0,2%Öl67,77 ±-0,0%Gold3.775 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Apple 865985 BASF BASF11 Amazon 906866 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Asiens Börsen freundlich -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur zusammen mit OpenAI ausbauen -- Goldpreis, BYD, Disney im Fokus
Top News
Investment-Note für Munich Re-Aktie: Neue Analyse von Berenberg Investment-Note für Munich Re-Aktie: Neue Analyse von Berenberg
Heidelberg Materials-Aktie: Berenberg gibt Buy-Bewertung bekannt Heidelberg Materials-Aktie: Berenberg gibt Buy-Bewertung bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
10 vor 9

10 Fakten an der Börse: Was Sie heute wissen müssen

24.09.25 08:00 Uhr
10 Fakten an der Börse: Was Sie heute wissen müssen | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.539,6 PKT -71,7 PKT -0,30%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
26.159,1 PKT -185,0 PKT -0,70%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
45.630,3 PKT 136,7 PKT 0,30%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
3.821,8 PKT -6,7 PKT -0,18%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

Wer­bung

1. DAX leichter erwartet

Der deutsche Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte etwas nachgeben.

Eine Stunde vor Handelseröffnung verliert der DAX 0,2 Prozent auf 23.574 Zähler.

2. Börsen in Fernost freundlich

Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte Zuwächse aus.

Wer­bung

In Tokio verzeichnet der Nikkei 225 aktuell (07:45 Uhr) einen Gewinn von 0,11 Prozent bei 45.543,74 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite 0,63 Prozent auf 3.845,77 Zähler.

In Hongkong legt der Hang Seng um 1,09 Prozent auf 26.444,64 Punkte zu.

Wer­bung

3. Micron Technology-Aktie freundlich: Kräftiger Gewinnsprung aufs Parkett gelegt

Die Berichtssaison hat noch ein spätes Ass im Ärmel: Der Halbleiterkonzern Micron Technology hat seine Zahlen für präsentiert. So lief es im Berichtsquartal. Zur Nachricht

4. Disney-Aktie: Trump kritisiert Comeback der Late-Night-Show von Kimmel

US-Präsident Donald Trump hat das Comeback des Moderators Jimmy Kimmel beim US-Fernsehsender ABC kritisiert - und zugleich mit einem möglichen juristischen Vorgehen gegen den Sender gedroht. Zur Nachricht

5. Netflix-Aktie: Rekordfilm KPop Demon Hunters vorerst uneinholbar

In den Netflix-Bestenlisten wird das Animations-Musical "KPop Demon Hunters" jetzt bis auf weiteres mit 325,1 Millionen Abrufen gelistet. Zur Nachricht

6. DHL-Aktie: DHL Express erhöht Luftfrachtkapazität ab Hanoi

Die DHL-Tochter Express hat ihre Luftfrachtkapazitäten in Vietnam durch die Aufnahme weiterer täglicher Flugverbindungen ab der Hauptstadt Hanoi erhöht. Zur Nachricht

7. Alphabet-Aktie: Medienstaatsminister Wolfram Weimer sieht Google-KI skeptisch

Medienstaatsminister Wolfram Weimer sieht den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) bei Google als Gefahr für Medienvielfalt und Meinungsbildung. Zur Nachricht

8. Goldpreis im Fokus: Rücksetzer nach erneutem Rekordhoch

Der Goldpreis bewegt sich im frühen Mittwochshandel knapp unterhalb seines am Vortag erzielten neuen Rekordhochs. Zur Nachricht

9. Ölpreise stabil

Die Ölpreise bewegen sich am Mittwoch kaum.

10. Euro schwächer

Der Euro gibt zur Wochenmitte nach.

Bildquellen: clearlens / Shutterstock.com