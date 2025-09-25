10 Fakten an der Börse: Was Sie heute wissen müssen

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX leichter erwartet

Der deutsche Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte etwas nachgeben.

Eine Stunde vor Handelseröffnung verliert der DAX 0,2 Prozent auf 23.574 Zähler.

2. Börsen in Fernost freundlich

Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte Zuwächse aus.

In Tokio verzeichnet der Nikkei 225 aktuell (07:45 Uhr) einen Gewinn von 0,11 Prozent bei 45.543,74 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite 0,63 Prozent auf 3.845,77 Zähler.

In Hongkong legt der Hang Seng um 1,09 Prozent auf 26.444,64 Punkte zu.

3. Micron Technology-Aktie freundlich: Kräftiger Gewinnsprung aufs Parkett gelegt

Die Berichtssaison hat noch ein spätes Ass im Ärmel: Der Halbleiterkonzern Micron Technology hat seine Zahlen für präsentiert. So lief es im Berichtsquartal. Zur Nachricht

4. Disney-Aktie: Trump kritisiert Comeback der Late-Night-Show von Kimmel

US-Präsident Donald Trump hat das Comeback des Moderators Jimmy Kimmel beim US-Fernsehsender ABC kritisiert - und zugleich mit einem möglichen juristischen Vorgehen gegen den Sender gedroht. Zur Nachricht

5. Netflix-Aktie: Rekordfilm KPop Demon Hunters vorerst uneinholbar

In den Netflix-Bestenlisten wird das Animations-Musical "KPop Demon Hunters" jetzt bis auf weiteres mit 325,1 Millionen Abrufen gelistet. Zur Nachricht

6. DHL-Aktie: DHL Express erhöht Luftfrachtkapazität ab Hanoi

Die DHL-Tochter Express hat ihre Luftfrachtkapazitäten in Vietnam durch die Aufnahme weiterer täglicher Flugverbindungen ab der Hauptstadt Hanoi erhöht. Zur Nachricht

7. Alphabet-Aktie: Medienstaatsminister Wolfram Weimer sieht Google-KI skeptisch

Medienstaatsminister Wolfram Weimer sieht den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) bei Google als Gefahr für Medienvielfalt und Meinungsbildung. Zur Nachricht

8. Goldpreis im Fokus: Rücksetzer nach erneutem Rekordhoch

Der Goldpreis bewegt sich im frühen Mittwochshandel knapp unterhalb seines am Vortag erzielten neuen Rekordhochs. Zur Nachricht

9. Ölpreise stabil

Die Ölpreise bewegen sich am Mittwoch kaum.

10. Euro schwächer

Der Euro gibt zur Wochenmitte nach.