DAX23.589 -0,1%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,67 +2,8%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin96.298 +1,6%Euro1,1754 -0,5%Öl68,41 +0,9%Gold3.765 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Gerresheimer A0LD6E Alibaba A117ME Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur zusammen mit OpenAI ausbauen -- D-Wave, Gold, Gerresheimer, BYD, Disney im Fokus
Top News
Aufwärtspotenzial im Blick: Warum die Amazon-Aktie der Top Pick für Morgan Stanley ist Aufwärtspotenzial im Blick: Warum die Amazon-Aktie der Top Pick für Morgan Stanley ist
Gerresheimer-Aktie zweistellig schwächer: Bafin prüft Konzernabschluss auf fehlerhafte Rechnungslegung Gerresheimer-Aktie zweistellig schwächer: Bafin prüft Konzernabschluss auf fehlerhafte Rechnungslegung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
Personalie

Delivery-Hero-Aktie unter Druck: Warren Jenson wird neuer stellvertretender AR-Chef

24.09.25 11:13 Uhr
Delivery-Hero-Aktie unter Druck: Warren Jenson zum stellvertretenden AR-Chef ernannt | finanzen.net

Delivery Hero hat einen neuen stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Delivery Hero
26,08 EUR -0,93 EUR -3,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie der MDAX-Konzern mitteilte, ist Warren Jenson dem Kontrollgremium mit Wirkung zum 23. September beigetreten. Dort übernimmt der US-Amerikaner die Aufgaben des ausscheidenden stellvertretenden AR-Chefs Roger Rabalais. Seine Amtszeit läuft bis zum Abschluss der Hauptversammlung 2026.

Wer­bung

Die Delivery-Hero-Aktie fällt zwischenzeitlich um 0,72 Prozent auf 26,05 Euro.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Delivery Hero

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Delivery Hero

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Delivery Hero

Nachrichten zu Delivery Hero

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Delivery Hero

DatumRatingAnalyst
17.09.2025Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.09.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
15.09.2025Delivery Hero BuyUBS AG
11.09.2025Delivery Hero OutperformBernstein Research
09.09.2025Delivery Hero BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
17.09.2025Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025Delivery Hero BuyUBS AG
11.09.2025Delivery Hero OutperformBernstein Research
09.09.2025Delivery Hero BuyUBS AG
05.09.2025Delivery Hero BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.09.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
24.04.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
14.02.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
04.02.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
08.11.2024Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.06.2022Delivery Hero HoldHSBC
14.02.2022Delivery Hero HoldHSBC
07.01.2019Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
13.11.2018Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Delivery Hero nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen