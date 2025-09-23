Personalie

Delivery Hero hat einen neuen stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden.

Wie der MDAX-Konzern mitteilte, ist Warren Jenson dem Kontrollgremium mit Wirkung zum 23. September beigetreten. Dort übernimmt der US-Amerikaner die Aufgaben des ausscheidenden stellvertretenden AR-Chefs Roger Rabalais. Seine Amtszeit läuft bis zum Abschluss der Hauptversammlung 2026.

Die Delivery-Hero-Aktie fällt zwischenzeitlich um 0,72 Prozent auf 26,05 Euro.

