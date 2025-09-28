DAX23.434 -1,0%ESt505.425 -0,7%Top 10 Crypto15,32 -1,9%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.316 -1,3%Euro1,1707 -0,3%Öl68,85 -0,3%Gold3.744 +0,2%
Konjunktur

US-Wirtschaft: Überraschendes Wachstum

25.09.25 14:42 Uhr
US-Wachstum: Überraschende Stärke | finanzen.net

Die US-Wirtschaft ist im Frühjahr stärker gewachsen als erwartet.

Im zweiten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um annualisiert 3,8 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag in einer dritten Schätzung in Washington mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt mit einer Bestätigung der Zweitschätzung von 3,3 Prozent gerechnet. Im ersten Quartal war das BIP noch um 0,6 Prozent geschrumpft.

In den USA werden die Daten zum Wirtschaftswachstum annualisiert veröffentlicht. In Europa wird auf diese Methode verzichtet, weshalb die Zahlen nicht direkt miteinander vergleichbar sind. Um auf eine mit Europa vergleichbare Wachstumsrate zu kommen, müsste man die US-Rate durch vier teilen.

Bildquellen: In Green / Shutterstock.com, Cynthia Shirk / Shutterstock.com