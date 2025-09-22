DAX23.673 +0,6%ESt505.492 +0,9%Top 10 Crypto15,60 -0,7%Dow46.673 +0,6%Nas22.715 -0,3%Bitcoin95.725 +0,2%Euro1,1800 ±0,0%Öl67,37 +1,2%Gold3.783 +1,0%
Nach deutlichen Abgaben am Vortag: D-Wave-Aktie stabilisiert sich nach Kapitalerhöhung

23.09.25 15:41 Uhr
Kurseinbruch trotz Millionen-Coup: Wie eine Kapitalerhöhung die D-Wave-Aktie an der NASDAQ abstürzen ließ! | finanzen.net

Die D-Wave-Aktie verzeichnete gestern einen deutlichen Kursrückgang. Grund für die Entwicklung war die Ankündigung einer Kapitalerhöhung. Heute setzt eine leichte Gegenbewegung ein.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
D-Wave Quantum
22,44 EUR 0,66 EUR 3,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• D-Wave-Aktie verlor am Montag deutlich, erholt sich aber heute leicht
• Unternehmen hat eine Privatplatzierung im Wert von 500 Millionen US-Dollar angekündigt
• Durchschnittliches Kursziel der Analysten liegt unter dem aktuellen Aktienkurs

Die Aktie des Quantencomputing-Unternehmens D-Wave Quantum verlor gestern, am Montag, an der NASDAQ deutlich. Der Kurs schloss mit einem Minus von 4,5 Prozent bei 25,67 US-Dollar. Der Grund für den Rückgang war die Ankündigung einer Privatplatzierung, durch die rund 500 Millionen US-Dollar eingenommen werden sollen, wie Benzinga berichtet. Das Unternehmen werde dafür 26.867.276 neue Stammaktien verkaufen. Die Privatplatzierung sei überzeichnet und soll voraussichtlich am 24. September 2025 abgeschlossen werden. Heute stabilisiert sich die Aktie mit einem Plus von zeitweise 0,2 Prozent bei 25,72 US-Dollar.

Die Erlöse aus dem Angebot sollen zur Beschleunigung der Kommerzialisierungsinitiativen, für strategische Akquisitionen, den Ausbau der Vertriebs- und Ingenieurteams sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Analystenmeinung und Marktumfeld

Die Analysten, die D-Wave bei TipRanks bewerten, zeigen sich einhellig positiv: Alle elf Analysten geben eine Kaufempfehlung ab. Das durchschnittliche Kursziel von 23,18 US-Dollar liegt jedoch 9,69 Prozent unter dem gestrigen Schlusskurs von 25,67 US-Dollar.

Der Markt für Quantencomputing steht derzeit im Spannungsfeld zwischen hohen Erwartungen an einen möglichen "Q-Day", an dem Quantencomputer bestehende Verschlüsselungen brechen könnten, und anhaltender Kritik an der Technologie. In diesem Umfeld haben sich die USA und das Vereinigte Königreich auf ein technologisches Abkommen geeinigt, das unter anderem eine verstärkte Zusammenarbeit im Bereich des Quantencomputings vorsieht.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

