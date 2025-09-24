DAX23.464 -0,9%ESt505.437 -0,5%Top 10 Crypto15,37 -1,6%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.085 -1,5%Euro1,1745 ±0,0%Öl68,99 -0,1%Gold3.758 +0,6%
Schwarzes Gold im Blick

Keine Fortsetzung der Rally: Ölpreise stoppen jüngsten Anstieg - Das sind die Gründe

25.09.25 10:25 Uhr
US-Politik und irakische Pipeline drücken Ölpreise | finanzen.net

Die Ölpreise haben am Donnerstag den Anstieg der vergangenen beiden Handelstage vorerst gestoppt.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete 69,06 US-Dollar. Das waren 25 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 32 Cent auf 64,67 Dollar.

Zuletzt haben sich Befürchtungen eines drohenden Überangebots auf dem Ölmarkt wieder etwas verstärkt, erklärten Marktbeobachter den leichten Rückgang der Notierungen. Hintergrund sind Meldungen aus dem Förderland Irak. Demnach hat sich die irakische Regierung mit Vertretern aus den Regionen des Landes auf die Inbetriebnahme einer wichtigen Ölpipeline geeinigt. Nach einer Unterbrechung von mehr als zwei Jahren sind damit wieder irakische Ölexporte über die Pipeline möglich.

An den vergangenen beiden Tagen waren die Ölpreise gestiegen, nachdem US-Präsident Donald Trump eine Kehrtwende in seiner bisherigen Politik im Ukraine-Krieg vollzogen hatte. Brent-Öl hatte sich zeitweise um etwa drei Dollar je Barrel verteuert. Marktbeobachter wollen eine Umkehr der US-Haltung zu möglichen schärferen Sanktionen gegen Russland nicht ausschließen. Diese dürften dann auch die Ölwirtschaft des Landes treffen und die russischen Ölexporte einschränken.

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

