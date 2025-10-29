GEA Aktie News: Anleger schicken GEA am Mittwochnachmittag ins Minus

Aktie im Blick

Die Aktie von GEA gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die GEA-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 61,90 EUR.

Die GEA-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,3 Prozent auf 61,90 EUR nach. Die GEA-Aktie sank bis auf 61,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 62,40 EUR. Von der GEA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 44.585 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.08.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 7,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.11.2024 (43,98 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GEA-Aktie 28,95 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass GEA-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,32 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete GEA 1,15 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 59,50 EUR je GEA-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GEA am 07.08.2025. Das EPS belief sich auf 0,66 EUR gegenüber 0,59 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,32 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,31 Mrd. EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte GEA am 06.11.2025 vorlegen. GEA dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,88 EUR je GEA-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

