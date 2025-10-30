GEA Aktie News: GEA am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von GEA gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die GEA-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 61,75 EUR nach.

Um 09:04 Uhr ging es für die GEA-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 61,75 EUR. In der Spitze fiel die GEA-Aktie bis auf 61,75 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 62,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.904 GEA-Aktien.

Bei einem Wert von 66,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.11.2024 bei 43,98 EUR. Der aktuelle Kurs der GEA-Aktie ist somit 28,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für GEA-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,15 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,32 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die GEA-Aktie bei 59,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GEA am 07.08.2025. Es stand ein EPS von 0,66 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GEA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,59 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,31 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,32 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von GEA wird am 06.11.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der GEA-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,88 EUR je Aktie belaufen.

