ATX Prime im Blick

Freundlicher Handel: Anleger lassen ATX Prime am Donnerstagmittag steigen

30.10.25 12:25 Uhr
Freundlicher Handel: Anleger lassen ATX Prime am Donnerstagmittag steigen | finanzen.net

Am Donnerstag zeigen sich die Börsianer in Wien zuversichtlich.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,88 Prozent höher bei 2.353,30 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,007 Prozent tiefer bei 2.332,56 Punkten, nach 2.332,73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2.361,94 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.331,20 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der ATX Prime bereits um 0,924 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2025, lag der ATX Prime noch bei 2.317,61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2025, lag der ATX Prime bei 2.299,84 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 30.10.2024, einen Stand von 1.767,29 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 28,88 Prozent nach oben. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2.428,97 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1.745,07 Punkte.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Andritz (+ 5,32 Prozent auf 65,30 EUR), Wolford (+ 3,51 Prozent auf 3,54 EUR), Raiffeisen (+ 3,45 Prozent auf 31,16 EUR), Verbund (+ 3,06 Prozent auf 67,30 EUR) und Addiko Bank (+ 1,90 Prozent auf 21,40 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen ZUMTOBEL (-3,08 Prozent auf 3,78 EUR), Marinomed Biotech (-2,44 Prozent auf 20,00 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,14 Prozent auf 6,40 EUR), Rosenbauer (-1,90 Prozent auf 46,40 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,50 Prozent auf 79,00 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 209.599 Aktien gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 32,777 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf

Die Marinomed Biotech-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Mit 9,23 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

