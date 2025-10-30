Wiener Börse-Handel: ATX am Mittag auf grünem Terrain

ATX-Marktbericht

Der ATX steigt derzeit.

Um 12:07 Uhr geht es im ATX im Wiener Börse-Handel um 0,97 Prozent aufwärts auf 4.719,93 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 137,826 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0,008 Prozent tiefer bei 4.674,01 Punkten, nach 4.674,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4.671,03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4.737,64 Punkten.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 1,15 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 30.09.2025, den Stand von 4.636,01 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 30.07.2025, bei 4.582,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2024, wies der ATX einen Stand von 3.545,72 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 29,07 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 4.857,40 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3.481,22 Zählern.

Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit Andritz (+ 5,32 Prozent auf 65,30 EUR), Raiffeisen (+ 3,45 Prozent auf 31,16 EUR), Verbund (+ 3,06 Prozent auf 67,30 EUR), voestalpine (+ 1,04 Prozent auf 31,12 EUR) und AT S (AT&S) (+ 0,95 Prozent auf 32,00 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Wienerberger (-0,77 Prozent auf 25,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,69 Prozent auf 28,80 EUR), Lenzing (-0,59 Prozent auf 25,30 EUR), Österreichische Post (-0,50 Prozent auf 29,85 EUR) und CA Immobilien (-0,41 Prozent auf 24,18 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 209.599 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 32,777 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick

Unter den ATX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 6,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,23 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

