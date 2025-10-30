DAX24.095 -0,1%Est505.685 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,04 -2,2%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.659 -0,2%Euro1,1607 ±0,0%Öl64,44 -0,7%Gold3.970 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 adidas A1EWWW Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX verliert -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, Metsera, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh im Fokus
Top News
Airbus-Aktie auf Rekord: Airbus hält nach starken Zahlen an den Jahreszielen fest Airbus-Aktie auf Rekord: Airbus hält nach starken Zahlen an den Jahreszielen fest
Eli Lilly-Aktie profitiert: Ausblick nach übertroffenen Quartalsergebnissen gesteigert Eli Lilly-Aktie profitiert: Ausblick nach übertroffenen Quartalsergebnissen gesteigert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
ATX-Marktbericht

Wiener Börse-Handel: ATX am Mittag auf grünem Terrain

30.10.25 12:25 Uhr
Wiener Börse-Handel: ATX am Mittag auf grünem Terrain | finanzen.net

Der ATX steigt derzeit.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
65,10 EUR 2,60 EUR 4,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AT & S (AT&S)
32,10 EUR 0,50 EUR 1,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CA Immobilien
24,34 EUR -0,08 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
84,65 EUR 0,35 EUR 0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lenzing AG
25,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
47,38 EUR 0,32 EUR 0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Österreichische Post AG
29,95 EUR -0,05 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Raiffeisen
31,22 EUR 1,52 EUR 5,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Schoeller-Bleckmann
28,45 EUR -0,30 EUR -1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verbund AG
64,70 EUR 0,55 EUR 0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
voestalpine AG
30,22 EUR 0,18 EUR 0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wienerberger AG
25,98 EUR -0,24 EUR -0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX
4.734,8 PKT 60,4 PKT 1,29%
Charts|News|Analysen

Um 12:07 Uhr geht es im ATX im Wiener Börse-Handel um 0,97 Prozent aufwärts auf 4.719,93 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 137,826 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0,008 Prozent tiefer bei 4.674,01 Punkten, nach 4.674,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4.671,03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4.737,64 Punkten.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 1,15 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 30.09.2025, den Stand von 4.636,01 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 30.07.2025, bei 4.582,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2024, wies der ATX einen Stand von 3.545,72 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 29,07 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 4.857,40 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3.481,22 Zählern.

Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit Andritz (+ 5,32 Prozent auf 65,30 EUR), Raiffeisen (+ 3,45 Prozent auf 31,16 EUR), Verbund (+ 3,06 Prozent auf 67,30 EUR), voestalpine (+ 1,04 Prozent auf 31,12 EUR) und AT S (AT&S) (+ 0,95 Prozent auf 32,00 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Wienerberger (-0,77 Prozent auf 25,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,69 Prozent auf 28,80 EUR), Lenzing (-0,59 Prozent auf 25,30 EUR), Österreichische Post (-0,50 Prozent auf 29,85 EUR) und CA Immobilien (-0,41 Prozent auf 24,18 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 209.599 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 32,777 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick

Unter den ATX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 6,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,23 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Andritz

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Andritz

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu OMV AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu OMV AG

DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
DatumRatingAnalyst
11.05.2012OMV kaufenErste Bank AG
09.05.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
27.04.2012OMV kaufenErste Bank AG
25.04.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
09.03.2012OMV kaufenErste Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
08.11.2012OMV holdSociété Générale Group S.A. (SG)
06.11.2012OMV neutralJ.P. Morgan Cazenove
DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
18.10.2012OMV underperformCredit Suisse Group
04.06.2012OMV sellCitigroup Corp.
12.03.2012OMV sellCitigroup Corp.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen