Pinterest verschreckt Anleger mit durchwachsener Bilanz - Aktie mit Kursrutsch
Für Anleger von Pinterest wurde es am Dienstag spannend. So entwickelten sich Umsatz und Gewinn im zurückliegenden Quartal.
Im dritten Geschäftsquartal 2025 hat Pinterest die Erwartungen beim Gewinn verfehlt. So legte das EPS zwar von 0,040 US-Dollar im Vorjahresquartal auf 0,13 US-Dollar zu. Analysten hatten im Vorfeld jedoch einen Gewinn je Aktie in Höhe von 0,416 US-Dollar im Durchschnitt erwartet.
Auch bei den Erlösen verfehlte Pinterest die Erwartungen knapp. Nachdem im Vergleichszeitraum im Vorjahr noch 898,4 Millionen US-Dollar umgesetzt wurden, betrug der Umsatz in Q3 2025 nun 1,049 Milliarden US-Dollar. Experten hatten im Schnitt jedoch mit 1,05 Milliarden US-Dollar gerechnet.
An der NYSE zeigen sich Anleger im Handel unzufrieden: So fällt die Pinterest-Aktie zeitweise um 22,43 Prozent auf 25,53 US-Dollar.
Bildquellen: Ink Drop / Shutterstock.com
