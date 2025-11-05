DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,04 +1,9%Nas23.582 +1,0%Bitcoin90.799 +2,6%Euro1,1489 ±0,0%Öl63,53 -1,3%Gold3.988 +1,4%
Bücher geöffnet

Pinterest verschreckt Anleger mit durchwachsener Bilanz - Aktie mit Kursrutsch

05.11.25 20:55 Uhr
NYSE-Aktie Pinterest -22 Prozent: Umsatz und Gewinn verfehlen Erwartungen | finanzen.net

Für Anleger von Pinterest wurde es am Dienstag spannend. So entwickelten sich Umsatz und Gewinn im zurückliegenden Quartal.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pinterest
25,58 USD -7,33 USD -22,27%
Charts|News|Analysen

Im dritten Geschäftsquartal 2025 hat Pinterest die Erwartungen beim Gewinn verfehlt. So legte das EPS zwar von 0,040 US-Dollar im Vorjahresquartal auf 0,13 US-Dollar zu. Analysten hatten im Vorfeld jedoch einen Gewinn je Aktie in Höhe von 0,416 US-Dollar im Durchschnitt erwartet.

Auch bei den Erlösen verfehlte Pinterest die Erwartungen knapp. Nachdem im Vergleichszeitraum im Vorjahr noch 898,4 Millionen US-Dollar umgesetzt wurden, betrug der Umsatz in Q3 2025 nun 1,049 Milliarden US-Dollar. Experten hatten im Schnitt jedoch mit 1,05 Milliarden US-Dollar gerechnet.

An der NYSE zeigen sich Anleger im Handel unzufrieden: So fällt die Pinterest-Aktie zeitweise um 22,43 Prozent auf 25,53 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Ink Drop / Shutterstock.com

