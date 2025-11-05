Investment-Tipp: So bewertet Barclays Capital die Scout24-Aktie
Die Scout24-Aktie wurde von Barclays Capital genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.
Werte in diesem Artikel
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Scout24 von 135 auf 137,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Ross passte seine Schätzungen für den Portalbetreiber am Dienstagabend im Nachgang des Quartalsberichts an. Eine geringere Steuerquote führte zu einem höheren Kursziel, obwohl der Experte sogar etwas vorsichtiger kalkuliert.
Aktienauswertung: Die Scout24-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Um 13:39 Uhr sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 99,40 EUR zu. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 38,53 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 28.057 Scout24-Aktien. Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Anteilsschein um 18,1 Prozent aufwärts. Die Ergebnisse für Q4 2025 dürfte Scout24 am 26.02.2026 vorlegen.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 21:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Scout24
Analysen zu Scout24
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:01
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|10:51
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.2025
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|01.11.2025
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2025
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:01
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|10:51
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|31.10.2025
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.2025
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|31.10.2025
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|01.11.2025
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.2025
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.2025
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.2025
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.11.2023
|Scout24 Sell
|UBS AG
|02.11.2023
|Scout24 Sell
|UBS AG
|05.10.2023
|Scout24 Sell
|UBS AG
|09.08.2023
|Scout24 Sell
|UBS AG
|07.08.2023
|Scout24 Sell
|UBS AG
