Scout24-Aktie: Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet

Aktiendeal

Anleger sollten Scout24 nach einem Insidertrade im Blick behalten.

Zu Insidertrades kam es am 05.12.2025 bei Scout24. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 05.12.2025. Sprengnetter Finanzmanagement GmbH, in enger Beziehung bei Scout24, fügte am 05.12.2025 2.855 Aktien zu seinem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 87,40 EUR aufgerufen. Bis zum Handelsende ging es für das Scout24-Papier aufwärts. Im FSE-Handel verteuerte es sich um 2,10 Prozent auf 88,20 EUR.

Das Papier von Scout24 legte am Veröffentlichungstag der BaFin letztlich zu und stieg im FSE-Handel um Prozent auf EUR. Der Börsenwert von Scout24 beläuft sich unterdessen auf 6,24 Mrd. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 72.215.480 Aktien.

Bevor Schwämmlein, André für Anteilsbewegungen sorgte, wurde am 03.12.2025 der letzte Insidertrade durchgeführt. Aufsichtsrat, Schwämmlein, André bei Scout24, vergrößerte sein Investment um 1.500 Aktien für jeweils 87,86 EUR.

Redaktion finanzen.net