DAX geht über 24.000 Punkten ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Netflix gewinnt Milliardendeal um Warner -- Novo Nordisk, Infineon, DroneShield, Rüstungswerte im Fokus
Scout24-Aktie: Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet

06.12.25 08:01 Uhr
Scout24-Aktie: Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet | finanzen.net

Anleger sollten Scout24 nach einem Insidertrade im Blick behalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
88,20 EUR 2,20 EUR 2,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zu Insidertrades kam es am 05.12.2025 bei Scout24. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 05.12.2025. Sprengnetter Finanzmanagement GmbH, in enger Beziehung bei Scout24, fügte am 05.12.2025 2.855 Aktien zu seinem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 87,40 EUR aufgerufen. Bis zum Handelsende ging es für das Scout24-Papier aufwärts. Im FSE-Handel verteuerte es sich um 2,10 Prozent auf 88,20 EUR.

Das Papier von Scout24 legte am Veröffentlichungstag der BaFin letztlich zu und stieg im FSE-Handel um Prozent auf EUR. Der Börsenwert von Scout24 beläuft sich unterdessen auf 6,24 Mrd. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 72.215.480 Aktien.

Bevor Schwämmlein, André für Anteilsbewegungen sorgte, wurde am 03.12.2025 der letzte Insidertrade durchgeführt. Aufsichtsrat, Schwämmlein, André bei Scout24, vergrößerte sein Investment um 1.500 Aktien für jeweils 87,86 EUR.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
03.12.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.11.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Scout24 OutperformBernstein Research
05.11.2025Scout24 OverweightBarclays Capital
05.11.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
04.11.2025Scout24 NeutralUBS AG
01.11.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
30.10.2025Scout24 NeutralUBS AG
30.10.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
22.09.2025Scout24 NeutralUBS AG
03.11.2023Scout24 SellUBS AG
02.11.2023Scout24 SellUBS AG
05.10.2023Scout24 SellUBS AG
09.08.2023Scout24 SellUBS AG
07.08.2023Scout24 SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Scout24 nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
