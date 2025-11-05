DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,04 +1,9%Nas23.593 +1,1%Bitcoin90.659 +2,4%Euro1,1493 +0,1%Öl63,53 -1,3%Gold3.988 +1,4%
Rivian-Aktie +26 Prozent: Quartalsverlust deutlich reduziert - Umsatz steigt

05.11.25 21:02 Uhr
NASDAQ-Wert Rivian-Aktie +26 Prozent: Tesla-Konkurrent Rivian dämmt Quartalsverlust ein | finanzen.net

Der Tesla-Konkurrent Rivian hat einen Blick in seine Bücher gewährt. So fielen die Quartalszahlen diesmal aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rivian Automotive
13,46 EUR 2,76 EUR 25,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im dritten Quartal erlitt Rivian Automotive einen Verlust je Aktie von 0,96 US-Dollar. Damit lag das Unternehmen bei seiner Ergebnisentwicklung unter den Erwartungen der Analysten, die durchschnittlich einen Verlust von -0,739 US-Dollar je Aktie prognostiziert hatten. Im Vorjahresquartal hatte Rivian noch ein Minus in Höhe von -1,08 US-Dollar je Aktie ausgewiesen.

Wer­bung

Beim Umsatz übertraf das Unternehmen die Markterwartungen von 1,513 Milliarden USD und erzielte im Berichtszeitraum 1,558 Milliarden US-Dollar. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres hatte Rivian Automotive nur einen Umsatz von 874 Millionen US-Dollar erlöst.

Die Rivian-Aktie reagiert auf die Veröffentlichung der Ergebnisse an der Börse NASDAQ mit einem Plus von zeitweise 25,95 Prozent auf 15,73 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Rivian Automotive und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: David Becker/Getty Images, Michael Vi / Shutterstock.com

