Industrial AI Cloud

Aktien von Deutsche Telekom und NVIDIA im Minus: Bau von KI-Fabrik in München

04.11.25 13:45 Uhr
NASDAQ-Aktie NVIDIA und Deutsche Telekom tiefer: Unternehmen wollen KI-Fabrik bauen | finanzen.net

Die Deutsche Telekom will gemeinsam mit NVIDIA eine der größten KI-Fabriken in Europa bauen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
26,37 EUR -0,25 EUR -0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
176,32 EUR -3,26 EUR -1,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie die Telekom mitteilte, soll die neue Industrial AI Cloud ihren Sitz in München haben und deutschen Unternehmen die Möglichkeit geben, ihre KI-Modelle und -Anwendungen mit proprietären Daten weiterzuentwickeln. Bereits im ersten Quartal nächsten Jahres sollen Unternehmen die Rechenleistung der "KI-Fabrik" buchen und bedarfsgerecht nutzen können. Laut Telekom wird die KI-Rechenleistung in Deutschland durch den Bau der KI-Fabrik um rund 50 Prozent erhöht. In Kombination mit dem Netz der Telekom und der T-Cloud würden Deutsche Telekom und NVIDIA ein Ökosystem für deutsche und europäische Unternehmen schaffen, das KI-Souveränität bietet.

Wer­bung

"Mit der weltweit ersten Industrial AI Cloud und einer der größten Bereitstellung von GPUs in Deutschlands bringen wir NVIDIA-KI und Robotik hierher, um eine neue Ära der industriellen Transformation einzuläuten", sagte NVIDIA-CEO Jensen Huang. Telekom-Chef Tim Höttges bezeichnete KI als "riesige Chance. Sie wird helfen, unsere Produkte zu verbessern und unsere europäischen Stärken zu stärken. In nur sechs Monaten formen wir aus einer Idee reale KI-Rechenpower, Made for Germany."

Die Deutsche Telekom-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,43 Prozent tiefer bei 26,27 Euro. Die NVIDIA-Aktie gibt im vorbörslichen NASDAQ-Handel 1,87 Prozent auf 203,01 US-Dollar nach.

DJG/brb/mgo

DOW JONES

In eigener Sache

Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com, Cineberg / Shutterstock.com

