Amgen-Aktie profitiert kräftig: Prognose nach überraschend gut verlaufenem Quartal erneut angehoben
Der US-Biotechkonzern Amgen blickt nach einem überraschend gut gelaufenen Quartal noch optimistischer auf 2025.
Werte in diesem Artikel
Der Umsatz dürfte bei 35,8 bis 36,6 Milliarden US-Dollar liegen, teilte das Unternehmen am Dienstag nach New Yorker Börsenschluss mit. Experten rechneten bisher mit weniger. Zuvor hatte die Prognose bei 35 bis 36 Milliarden Dollar gelegen. Die im Dow Jones notierte Aktie legte deutlich zu.
Bei dem um Sondereffekte bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) erwartet Amgen nun 20,60 bis 21,40 Dollar nach 20,20 bis 21,30 Dollar zuvor. Im dritten Quartal stieg der Umsatz angetrieben von einer großen Nachfrage nach vielen Produkten des Konzerns im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um zwölf Prozent auf 9,6 Milliarden Dollar. Dabei verzeichneten 16 Medikamente zweistellige Wachstumsraten.
Der bereinigte Gewinn je Aktie legte wegen höherer Ausgaben und Steuern nur um ein Prozent auf 5,64 Dollar zu. Analysten hatten jeweils weniger erwartet. An der Börse wurden die Zahlen und die erhöhte Prognose erfreut aufgenommen. Der Kurs der Amgen-Aktie klettert im NASDAQ-Handel zeitweise um 8,39 Prozent auf 321,60 US-Dollar und damit den höchsten Stand seit März dieses Jahres. Das Papier lag zudem zeitweise an der Spitze des Dow Jones.
Mit einem Plus von etwas mehr als 20 Prozent übertrifft Amgen zudem den Dow Jones im bisherigen Jahresverlauf deutlich. Anders sieht dies in der Fünf-Jahres-Betrachtung aus. Seit Herbst 2020 gewann die Amgen-Aktie nur 36 Prozent und damit deutlich weniger als die meisten anderen US-Standardwerte oder der Index insgesamt.
Mit einer Marktkapitalisierung von rund 170 Milliarden Dollar liegt das Biotechnologieunternehmen in dieser Wertung zudem im unteren Mittelfeld der 30 Dow-Werte.
/he
THOUSAND OAKS (dpa-AFX)
Übrigens: Amgen und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Amgen
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amgen
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Amgen News
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu Amgen Inc.
Analysen zu Amgen Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.04.2021
|Amgen buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.04.2021
|Amgen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.2021
|Amgen buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.2021
|Amgen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.12.2020
|Amgen Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.04.2021
|Amgen buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.2021
|Amgen buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.03.2019
|Amgen Outperform
|BMO Capital Markets
|17.01.2019
|Amgen buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.12.2018
|Amgen buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.04.2021
|Amgen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.2021
|Amgen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.12.2020
|Amgen Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.2020
|Amgen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.01.2020
|Amgen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.11.2012
|Amgen verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|31.07.2012
|Amgen verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|01.02.2012
|Amgen verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|20.12.2011
|Amgen verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|30.07.2008
|Amgen Upgrade
|Independent Research GmbH
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amgen Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen