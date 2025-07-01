DAX24.466 -0,1%Est505.921 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3700 +0,5%Nas22.541 -1,6%Bitcoin55.188 +3,4%Euro1,1788 ±0,0%Öl68,24 +1,4%Gold4.868 +1,9%
Aktien Frankfurt Ausblick: Dax steckt fest - KI-Sorgen bleiben - Amazon schockt

06.02.26 08:22 Uhr
DAX 40
24.466,0 PKT -25,1 PKT -0,10%
NASDAQ Composite Index
22.540,6 PKT -364,0 PKT -1,59%
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Stabilisierungsversuch im DAX geht es für den Dax am Freitag nicht weiter nach oben. Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-DAX für den deutschen Leitindex ein leichtes Minus auf 24.479 Punkte. Tags zuvor war der Dax zwischenzeitlich auf fast 24.272 Punkte gesunken, fing sich aber knapp über dem Jahrestief. Die seit Jahresanfang verzeichneten Gewinne sind aufgezehrt.

Im nachbörslichen US-Handel zeigte sich mit einem zweistelligen Kursrutsch bei Amazon, wie hartnäckig sich die KI-Sorgen der Anleger halten. Der Handelsriese will in diesem Jahr rund 200 Milliarden US-Dollar unter anderem in KI, Chips, Robotik und Satelliten stecken. Damit liegt Amazon noch über dem Investitionsvolumen der Google-Mutter Alphabet (Alphabet A (ex Google)). Alphabet-Aktien waren an der Nasdaq tags zuvor zunächst um 8 Prozent abgesackt, holten die Verluste aber fast ganz auf. Amazon werde zunächst darunter leiden, dass die Anleger hohe Investitionen ohne konkreten Umsatzerfolg sehr kritisch sehen, kommentierten Analysten von Goldman Sachs.

"Der KI-Investitions-Kater verwandelt sich gerade in eine wilde Flucht", kommentierte Stephen Innes von SPI Asset Management. Die Anlegerstimmung erscheine gerade wie das Negativ des Booms von 2021. "Die Anleger wollen schnellere Ergebnisse sehen", stimmte der Jefferies-Branchenexperte Brent Thill mit Blick auf Amazon zu. Neben der Diskussion, ob und wann sich die immensen Investitionen in KI auszahlen, belastet viele Unternehmen auch das Thema KI-Konkurrenz.

Am hiesigen Aktienmarkt fallen vorbörslich die Papiere von Bayer mit einem Plus von fast vier Prozent auf Tradegate im verglichen mit dem Xetra-Schluss. Damit würden nur noch wenige Cent zum gegen Ende Januar erreichten Hoch seit dem Herbst 2023 fehlen. Detaillierte Studienergebnisse zum Medikamentenkandidaten Asundexian machen Anlegern Hoffnung auf gute Geschäfte mit dem Blutgerinnungshemmer. Ein Händler sprach von einem sehr positiven Ergebnis für Bayer.

Eine Hochstufung für RENK gab den Papieren des Rüstungsherstellers vorbörslich Auftrieb. Exane BNP votiert nun mit "Outperform". Auch die Lufthansa-Aktien profitierten von einer positiveren Analysten-Einschätzung von Oddo BHF./ajx/jha/

