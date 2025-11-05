10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX vorbörslich schwächer

Der DAX gibt rund eine Stunde vor dem Ertönen der Startglocke um 0,45 Prozent nach auf 23.840,50 Punkte.

2. Börsen in Fernost ohne einheitliche Tendenz

In Japan fällt der Leitindex Nikkei 225 zeitweise um 2,50 Prozent zurück auf 50.212,27 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es derweil etwas freundlicher zu: Der Shanghai Composite steigt derzeit um 0,38 Prozent auf 3.975,26 Zähler.

Der Hang Seng in Hongkong büßt daneben leicht um 0,03 Prozent ein auf 25.944,89 Einheiten.

3. Fresenius-Aktie: EBIT-Wachstumsprognose für 2025 angehoben

Der Gesundheitskonzern Fresenius hat seine Erwartungen an die EBIT-Wachstumsspanne im Gesamtjahr 2025 nach einem guten dritten Quartal angehoben. Zur Nachricht

4. Siemens Healthineers rechnet für das neue Jahr mit weniger Gewinn

Siemens Healthineers hat im abgelaufenen Geschäftsjahr bei einem vergleichbaren Wachstum von 5,9 Prozent einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,39 Euro verbucht und damit die eigenen Ziele erreicht. Zur Nachricht

5. AMC, IonQ, QUALCOMM, Robinhood & Co. öffnen ihre Bilanzbücher

An den US-Börsen stehen heute unter anderem QUALCOMM, IonQ, Robinhood und AMC Entertainment mit Bilanzen im Fokus. Was Analysten erwarten

6. BMW-Aktie: Betriebsgewinn steigt trotz leichtem Umsatzrückgang

BMW hat im dritten Quartal trotz leicht sinkender Umsätze wieder mehr verdient und liegt damit auf Kurs für das Erreichen der Jahresziele. Zur Nachricht

7. AMD-Aktie fällt: NVIDIA-Konkurrent macht weniger Gewinn als erwartet - Umsatz steigt deutlich

Chiphersteller und NVIDIA-Konkurrent AMD hat am Dienstag nachbörslich seine Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vorgelegt. Zur Nachricht

8. Vonovia-Aktie: Auf Kurs für Ziele Gesamtjahr und Ziele 2026 gesetzt

Vonovia sieht sich nach den ersten neun Monaten auf Kurs für die mit den Halbjahreszahlen angehobenen Ziele im Gesamtjahr. Zur Nachricht

9. Ölpreise behauptet

Die Ölpreise tendieren am Mittwochmorgen etwas höher.

10. Euro stabil

Der Euro zeigt sich zur Wochenmitte zunächst wenig verändert bei 1,1487 US-Dollar.